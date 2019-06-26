Артисты со всей Сибири приехали на прослушивание в Красноярск

Артисты со всей Сибири приехали в Красноярск. Они проходят прослушивание в ТЮЗе, каждый из актеров мечтает лично поработать с художественным руководителем Романом Феодори. Требований к молодым специалистам всего два — возраст до 30 лет и высшее профессиональное образование по специальности «актер театра и кино». Желающие попасть в труппу представляли разные программы — исполняли песни, читали басни и танцевали.

«Мы стараемся искать артистов не для того, чтобы пополнить труппу. А пытаемся найти какие-то недостающие элементы. Может, у нас есть какие-то планы и мы понимаем, что нам конкретно для какой-то роли или для спектакля, нужен человек, которого у нас нет», — сказал Роман Феодори.

Перед закрытием сезона многие красноярские театры объявляют набор артистов. Летом режиссеры ставят новые спектакли, поэтому у вновь прибывших участников труппы будет возможность сработаться с творческим коллективом. Так, в середине июня прослушивание проводил Красноярский музыкальный театр.