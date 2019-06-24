«Мир Сибири» возглавил топ-10 лучших российских этнофестивалей

Красноярский фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском возглавил рейтинг лучших этнофестивалей России. Такие данные опубликовало аналитическое агентство ТурСтат. Статистики опирались на анализ посещаемости и уникальности летних этно-фолк-мероприятий.

Так, в 2018 году «Мир Сибири» посетили 35 тысяч человек. В этом году фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. В Шушенское приедут 75 артистов из 12 стран.

«На мероприятии будут работать интерактивные площадки: обрядовая поляна, ярмарка авторских изделий, беседка с лекциями, гастрономические ряды, этнопарк с презентацией культуры народов «Енисейской Сибири»», — рассказали организаторы.

Полный список лучших этнофестивалей России в 2019 году выглядит так:

«Мир Сибири», Шушенское, Красноярский край: 12-14 июля 2019;

«Бажовский фестиваль», Демарино, Челябинская область, 21-23 июня 2019;

«Зарайская слобода», Зарайск, Московская область: 20-21 июля 2019;

«Бушуевский фестиваль», Златоуст, Челябинская область: 13-14 июля 2019;

«Прокопьевская ярмарка», Великий Устюг, Вологодская область: 20-21 июля 2019;

«День семьи, любви и верности», Муром, Владимирская область: 6 июля 2019;

«Голос кочевников», Ацагат, Бурятия: 12-14 июля 2019;

«Родники Алтая», Усть-Кокса, Республика Алтай: 27-30 июня 2019;

«Слава Добрыни», Шилово, Рязанская область: 10 августа 2019;

«Новгородское Купалье», Великий Новгород: 6-7 июля 2019.

Напомним, на фестиваль «Мир Сибири» впервые приедут участники из Алжира, Израиля, Туниса и Турции.

Фото: vk.com/mirsibiri