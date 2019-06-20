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Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

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Красноярск
10:07 20 Июня 2019
культура, опера, концерт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти начали переговоры со звездами мировой оперы об участии в международном фестивале имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. На мероприятие, которое состоится в октябре этого года, приглашены Хосе Каррерас и Анна Нетребко, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова.

«Ведутся переговоры со звездами первой величины, но пока договор не заключен. Чтобы вы понимали, это и Каррерас, и Нетребко», - заявил министр.

Напомним, в прошлом году на концерте памяти Дмитрия Хворостовского в Красноярске выступили его друзья и коллеги. На площади перед БКЗ красноярцы услышали вживую мировых звезд: для горожан спели Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло и другие.

Дмитрий Хворостовский скончался после тяжелой болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет.

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