Звезды мировой оперы Хосе Каррерас и Анна Нетребко могут выступить в Красноярске

Краевые власти начали переговоры со звездами мировой оперы об участии в международном фестивале имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. На мероприятие, которое состоится в октябре этого года, приглашены Хосе Каррерас и Анна Нетребко, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова.

«Ведутся переговоры со звездами первой величины, но пока договор не заключен. Чтобы вы понимали, это и Каррерас, и Нетребко», - заявил министр.

Напомним, в прошлом году на концерте памяти Дмитрия Хворостовского в Красноярске выступили его друзья и коллеги. На площади перед БКЗ красноярцы услышали вживую мировых звезд: для горожан спели Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло и другие.

Дмитрий Хворостовский скончался после тяжелой болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет.