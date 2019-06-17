Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

Фестиваль «Кинотавр» завершился в Сочи 16-го июня. Гран-при получил фильм «Бык», возвращающий зрителя в 90-ые. Борис Акопов – молодой режиссер, окончивший ВГИК. Оператор «Быка» Глеб Филатов получил приз за лучшую операторскую работу.

Режиссер фильма «Давай разведемся» 49-летняя Анна Пармас получила приз за лучший дебют и за лучший сценарий. Также в двух номинациях победил фильм «Большая поэзия». Ожидаемый фаворит Юрий Быков и его фильм «Сторож» не получил наград.



Победители «Кинотавра-2019»:

Диплом Гильдии кинокритиков – «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Приз Гильдии кинокритиков – «Керосин» Юсупа Разыкова.

Специальный диплом жюри – «Верность» Нигины Сайфуллаевой.

Приз имени Г.Горина за лучший сценарий – «Давай разведёмся» Анны Пармас

Приз имени М.Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму – композитор Игорь Вдовин «Мысленный волк»

Приз за лучшую операторскую работу – Глеб Филатов, фильм «Бык»

Приз за лучший дебют – Анна Пармас «Давай разведёмся»

Приз за лучшую мужскую роль – Александр Кузнецов, фильм «Большая поэзия»

Приз за лучшую женскую роль – Виктория Толстоганова, фильм «Выше неба»

Приз за лучшую режиссуру – Александр Лунгин «Большая поэзия»

Гран-при «Киноавтра» – фильм «Бык»



О фестивале в цифрах:

Бюджет «Кинотавра» в этом году составил 180 миллионов рублей.

Аккредитовано на фестиваль - 3 500 человек.

Посетило «Кинотавр» более 12 000 зрителей.

СМИ было аккредитовано более 200.

Фото: Ольга Полетыко