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Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

Главная Культура
Красноярск
19:33 17 Июня 2019
культура, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Фестиваль «Кинотавр» завершился в Сочи 16-го июня. Гран-при получил фильм «Бык», возвращающий зрителя в 90-ые. Борис Акопов – молодой режиссер, окончивший ВГИК. Оператор «Быка» Глеб Филатов получил приз за лучшую операторскую работу. 

Режиссер фильма «Давай разведемся» 49-летняя Анна Пармас получила приз за лучший дебют и за лучший сценарий. Также в двух номинациях победил фильм «Большая поэзия». Ожидаемый фаворит Юрий Быков и его фильм «Сторож» не получил наград.

Победители «Кинотавра-2019»:

  • Диплом Гильдии кинокритиков – «Мальчик русский» Александра Золотухина.

  • Приз Гильдии кинокритиков – «Керосин» Юсупа Разыкова.

  • Специальный диплом жюри – «Верность» Нигины Сайфуллаевой.

  • Приз имени Г.Горина за лучший сценарий – «Давай разведёмся» Анны Пармас

  • Приз имени М.Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму – композитор Игорь Вдовин «Мысленный волк»

  • Приз за лучшую операторскую работу – Глеб Филатов, фильм «Бык»

  • Приз за лучший дебют – Анна Пармас «Давай разведёмся»

  • Приз за лучшую мужскую роль – Александр Кузнецов, фильм «Большая поэзия»

  • Приз за лучшую женскую роль – Виктория Толстоганова, фильм «Выше неба»

  • Приз за лучшую режиссуру – Александр Лунгин «Большая поэзия»

  • Гран-при «Киноавтра» – фильм «Бык»


О фестивале в цифрах:

  • Бюджет «Кинотавра» в этом году составил 180 миллионов рублей.

  • Аккредитовано на фестиваль - 3 500 человек.

  • Посетило «Кинотавр» более 12 000 зрителей.

  • СМИ было аккредитовано более 200. 

Фото: Ольга Полетыко

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