Главный приз «Кинотавра получил фильм дебютанта Бориса Акопова «Бык»

Фестиваль «Кинотавр» завершился в Сочи 16-го июня. Гран-при получил фильм «Бык», возвращающий зрителя в 90-ые. Борис Акопов – молодой режиссер, окончивший ВГИК. Оператор «Быка» Глеб Филатов получил приз за лучшую операторскую работу.
Режиссер фильма «Давай разведемся» 49-летняя Анна Пармас получила приз за лучший дебют и за лучший сценарий. Также в двух номинациях победил фильм «Большая поэзия». Ожидаемый фаворит Юрий Быков и его фильм «Сторож» не получил наград.
Победители «Кинотавра-2019»:
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Диплом Гильдии кинокритиков – «Мальчик русский» Александра Золотухина.
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Приз Гильдии кинокритиков – «Керосин» Юсупа Разыкова.
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Специальный диплом жюри – «Верность» Нигины Сайфуллаевой.
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Приз имени Г.Горина за лучший сценарий – «Давай разведёмся» Анны Пармас
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Приз имени М.Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму – композитор Игорь Вдовин «Мысленный волк»
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Приз за лучшую операторскую работу – Глеб Филатов, фильм «Бык»
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Приз за лучший дебют – Анна Пармас «Давай разведёмся»
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Приз за лучшую мужскую роль – Александр Кузнецов, фильм «Большая поэзия»
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Приз за лучшую женскую роль – Виктория Толстоганова, фильм «Выше неба»
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Приз за лучшую режиссуру – Александр Лунгин «Большая поэзия»
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Гран-при «Киноавтра» – фильм «Бык»
О фестивале в цифрах:
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Бюджет «Кинотавра» в этом году составил 180 миллионов рублей.
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Аккредитовано на фестиваль - 3 500 человек.
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Посетило «Кинотавр» более 12 000 зрителей.
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СМИ было аккредитовано более 200.
Фото: Ольга Полетыко