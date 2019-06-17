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Последний конкурсный день на Кинотавре завершился концертом Ленни Кравица

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Красноярск
08:32 17 Июня 2019
кинотеатры, кинофестиваль, сочи
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Первым в программе 15 июня стал фильм Оксаны Карас «Выше неба» с Викторией Толстогановой и Таисией Вилковой в главных ролях. Это мелодрама о токсичных отношениях между матерью и дочерью выйдет в прокат уже через неделю. По мнению кинокритиков и журналистов, картина Карас наряду с фильмом «Давай разведемся» – один из самых удачных зрительских фильмов этого года.

Фильм «Сторож» Юрия Быкова заочно считался фаворитом кинофестиваля. «Майор», «Дурак» и сериал «Метод» сделали Быкова, пожалуй, самым любимым народным режиссером. В новом фильме Быков играет одну из главных ролей – сторожа-отшельника, который живет в заброшенном санатории. «Сторож» не оправдал ожиданий многих критиков: его упрекают в чрезмерной плакатности и крикливости. В прокате лента появится осенью.

Заключительным фильмом конкурсной программы стал фильм «Гроза» Григория Константинопольского. Известный клипмейкер, снявший «Вовочку» для группы «Pep-See», «Мал-помалу» для Аллы Пугачевой и «Однажды мир прогнется под нас» для Машины времени, приятно удивил новым прочтением классики. «Гроза» – пародийный фарс, яркий постмодерн, где есть все, как в самом народном российском салате «Оливье»: здесь Иван Макаревич в роли Кулигина читает рэп и устраивает одиночные пикеты, здесь экстрасенсы – главные советники власти, здесь в ресторанах фоном играет вечный «Кабриолет» Успенской, здесь российский триколор – неотъемлемая часть всего, здесь искусство стоит на паперти.

Ну, а заключительный нотой субботы на Кинотавре стал концерт Ленни Кравица, который прошел в зале «Фестивальный». 55-летний Кравиц исполнил 14 песен, среди которых были самые известные его хиты: I belong to you, Fly away, American woman.

Последний конкурсный день на Кинотавре завершился концертом Ленни Кравица

Музыкант буквально-таки заставил зрителей встать со своих мест, пригласил на сцену ребенка, который весь концерт подпевал артисту в первом ряду, а потом и сам отправился гулять по залу, чем серьезно удивил службу охраны. Начиная концерт Ленни Кравиц сказал что рад вернуться в Россию.

 «Русские братья и сестры! Как прекрасно снова вернуться в Россию, я счастлив».

 

Текст: Ольга Полетыко

Фото: Ольга Полетыко

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