Четвертый день на «Кинотавре»: большая программа из четырех абсолютно разных фильмов

13 июня – это четвертый день фестиваля «Кинотавр» в Сочи. В программе – фильм про войну ученика Сокурова «Мальчик русский», попытка замахнуться на «Брата» и Балабанова «Бык», еще один фильм про измены «Верность» и криминальная драма Петра Левченко «Куратор».

Первый полнометражный фильм выпускника ВГИКа Бориса Акопова рассказывает о лихих 90-ых. Главный герой – лидер преступной группировки Антон Быков по кличке «Бык». В фильме параллельно развиваются две истории – любовная и криминальная.

Второй фильм четвертого дня – «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина. История о русском мальчишке, который участвует в Первой мировой войне, побывала в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. В первом же бою главный герой теряет зрение, но остается служить слухачом. Через огромные металлические воронки он должен услышать приближение вражеских аэропланов и поднять тревогу. Фильм примечателен не только сокуровской сепией, но и саундтреком – фильм сопровождается музыкой Сергея Рахманинова.

Третий фильм – еще один дебют. На этот раз молодого режиссера Петра Левченко. Главные роли в фильме исполнили Юрий Цурило, Михаил Гомиашвили и Бека Лемонджава. Действие фильма происходит в Кузнецком, где в своем кабинете среди бела дня убит мэр. Убийца – Димур Кавсадзе, партнер власти Кузнецкого по коммерческой застройке. Бывший силовик Данилин в исполнении Цурило – посредник между бизнесом и властями, принимает решение устранить своего друга Димура.

Четвертый фильм – эротическая драма «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Главные герои Лена и Сережа – муж и жена, которые сохранили любовь и нежность, но забыли о страсти и близости. Подозревая Сережу в неверности, Лена сама начинается изменять мужу со случайными мужчинами.

Фото: Ольга Полетыко