День России на «Кинотавре»: женский взгляд на супружеские измены

12 июня на фестивале «Кинотавр» в Сочи объявили победителей в коротком метре. Главный приз получил фильм Михаила Архипова «Топливо», диплом Гильдии киноведов и кинокритиков – короткометражная лента Елизаветы Стишовой «Жених», а специальный приз с формулировкой «За точную цветопередачу черного в комедии» – Паулина Андреева и ее фильм «Плачу с вами», рассказывающий о мужчине, который работает в похоронном бюро профессиональным плакальщиком.

В основном конкурсе были показаны фильмы Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» и Анны Пармас «Давай разведемся». Лейтмотив обеих кинолент – супружеские измены.

Режиссер культовых клипов Ленинграда «Экспонат», «В Питере пить», сценарист «Кококо» и «Истории одного назначения» Анна Пармас сняла смешное, совсем не фестивальное, но феминистки модное кино. Оно про то, куда мы стремимся. А именно: быть счастливым в данный момент, не зависеть от мужчин, любить себя, делать то, что нравится, отпустить советское мышление.

Главная героиня «Давай разведемся» — врач-гинеколог Маша, от которой муж уходит к молодой и спортивной любовнице. Она сначала грустит и отправляет благоверному с десяток голосовых сообщений, а потом понимает, что жизнь прекрасна и без него. Роль Маши играет Анна Михалкова, признавшаяся на пресс-конференции фильма, что не любит комедии. Как верно подметили журналисты, Маша в ее исполнении – русская Бриджит Джонс. Искренняя, смешная и неунывающая.



Второй фильм среды на «Кинотавре» – «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, побывавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Эта лента тоже про измену. Главные герои – две соседские супружеские пары. Муж-дальнобойщик берет с собой в рейсы не только заботливо приготовленные супругой обеды, но и жену своего соседа. Кота в мешке, а точнее в маленьком Трубчевске, не утаишь. О романе становится известно, но разве измена – это повод для развода и разрушения семьи? Лариса Садилова делает жизненное, а потому страшно драматичное кино о том, что в жизни русский человек выбирает стабильность и семью. И если в комедии Анны Пармас все происходит так, как мы бы хотели, то драма Ларисы Садиловой про то, как обстоят дела на самом деле.

Фото: Ольга Полетыко