13 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

День России на «Кинотавре»: женский взгляд на супружеские измены

Главная Культура
Красноярск
17:47 13 Июня 2019
культура, фестиваль, кино
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

12 июня на фестивале «Кинотавр» в Сочи объявили победителей в коротком метре. Главный приз получил фильм Михаила Архипова «Топливо», диплом Гильдии киноведов и кинокритиков – короткометражная лента Елизаветы Стишовой «Жених», а специальный приз с формулировкой «За точную цветопередачу черного в комедии» – Паулина Андреева и ее фильм «Плачу с вами», рассказывающий о мужчине, который работает в похоронном бюро профессиональным плакальщиком.

В основном конкурсе были показаны фильмы Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» и Анны Пармас «Давай разведемся». Лейтмотив обеих кинолент – супружеские измены. 

Режиссер культовых клипов Ленинграда «Экспонат», «В Питере пить», сценарист «Кококо» и «Истории одного назначения» Анна Пармас сняла смешное, совсем не фестивальное, но феминистки модное кино. Оно про то, куда мы стремимся. А именно: быть счастливым в данный момент, не зависеть от мужчин, любить себя, делать то, что нравится, отпустить советское мышление.

Главная героиня «Давай разведемся» — врач-гинеколог Маша, от которой муж уходит к молодой и спортивной любовнице. Она сначала грустит и отправляет благоверному с десяток голосовых сообщений, а потом понимает, что жизнь прекрасна и без него. Роль Маши играет Анна Михалкова, признавшаяся на пресс-конференции фильма, что не любит комедии. Как верно подметили журналисты, Маша в ее исполнении – русская Бриджит Джонс. Искренняя, смешная и неунывающая. 

Второй фильм среды на «Кинотавре» – «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, побывавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Эта лента тоже про измену. Главные герои – две соседские супружеские пары. Муж-дальнобойщик берет с собой в рейсы не только заботливо приготовленные супругой обеды, но и жену своего соседа. Кота в мешке, а точнее в маленьком Трубчевске, не утаишь. О романе становится известно, но разве измена – это повод для развода и разрушения семьи? Лариса Садилова делает жизненное, а потому страшно драматичное кино о том, что в жизни русский человек выбирает стабильность и семью. И если в комедии Анны Пармас все происходит так, как мы бы хотели, то драма Ларисы Садиловой про то, как обстоят дела на самом деле. 

Фото: Ольга Полетыко

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Второй день «Кинотавра»: Валерия Гай Германика и Павел Лунгин представили свои новые фильмы

Второй день «Кинотавра»: Валерия Гай Германика и Павел Лунгин представили свои новые фильмы

12 Июня 2019 г.
В программе второго дня кинофестиваля – фильмы Павла Лунгина «Большая поэзия» и Валерии Гай Германики «Мысленный волк»
Новости Красноярска: Фестиваль «Кинотавр»: короткий метр, фильм участницы шоу «Голос» и новая картина Юсупа Разыкова

Фестиваль «Кинотавр»: короткий метр, фильм участницы шоу «Голос» и новая картина Юсупа Разыкова

11 Июня 2019 г.
В Сочи стартовал 30-й кинофестиваль
Новости Красноярска: Шесть кинотеатров края оснастят 3D-экранами

Шесть кинотеатров края оснастят 3D-экранами

10 Июня 2019 г.
Деньги выделит российский Фонд кино
Новости Красноярска: Фестиваль «МИР Сибири» заручился поддержкой ЮНЕСКО

Фестиваль «МИР Сибири» заручился поддержкой ЮНЕСКО

7 Июня 2019 г.
Организация признает высокую социальную значимость фестиваля
Новости Красноярска: Красноярский театр ищет солистов в труппу

Красноярский театр ищет солистов в труппу

5 Июня 2019 г.
Артисты должны быть младше 40 лет
Новости Красноярска: Красноярск впервые примет фестиваль молодой драматургии «Любимовка»

Красноярск впервые примет фестиваль молодой драматургии «Любимовка»

5 Июня 2019 г.
Он откроется 25 июня
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Повысится спрос на Сибирь
Новости Красноярска: На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

13 Июня 2019 г.
Мужчину эвакуировали на носилках
Новости Красноярска: Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

10 Июня 2019 г.
Бизнес-леди экстрадировали на родину, она ожидает суда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356