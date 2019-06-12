Второй день «Кинотавра»: Валерия Гай Германика и Павел Лунгин представили свои новые фильмы

В программе второго дня кинофестиваля – фильмы Павла Лунгина «Большая поэзия» и Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

«Большая поэзия»

Новый фильм Лунгина – возможно один из главных претендентов на победу в этом году. Он жесткий, грубый, но вместе с тем поэтичный и очень злободневный.

Главные герои фильма Лёха и Витя – инкассаторы. Они друзья. Вместе ходят на петушиные бои и поэтические встречи. Один любит стихи, другой – смотреть на то, как петухи убивают друг друга. Или наоборот? Как часто бывает в жизни, то, что нравится одному, хорошо получается у другого. Но тот другой этого не может оценить. Друзья решаются на ограбление банка: один в поисках поэзии, другой – денег. Критикам главный герой Виктор в исполнении Александра Кузнецова напомнил Данилу Багрова, Трэвисла Бикла и даже Джона Рембо, но сам Лунгин видит в нем героя романа Кормака Маккарти «Старикам тут не место» Антона Чигура. «Он не жертва войны. Он её господин. Он её лорд», – говорит Павел Лунгин о Викторе.

На пресс-конференции, посвященной фильму, Лунгин говорит, что выбор сферы деятельности для героев не случаен: «Эта страна принадлежит ЧОПам. Есть гбшные ЧОПы, ментовский ЧОПы, армейские ЧОПы».

Главная роль в фильме – у одного из самых популярных и, как он сам признается, хайповых актеров дня сегодняшнего Александра Кузнецова. Играть поэта, пусть и плохого, ему удаётся хорошо. Исполнитель роли Лёхи, Александр Филимонов, безупречен в роли гопника (пожалуй, лучше он сыграл подобное только в фильме «Ещё один год» Оксаны Бычковой). Среди актерского состава много непрофессиональных актеров: гастарбайтеры прекрасно играют самих себя, а рэпер Obe 1 Kanobe молчаливого агента КГБ.

«Мысленный волк»

Появление Валерии Гай Германики на красной ковровой дорожке Кинотавра вызвало бурные обсуждения. Но причина – не премьера фильма. 35-летняя Германика беременна третьим ребёнком, о чём стало известно прессе и общественности именно в Сочи. Быть может поэтому вопросы в ходе пресс-конференции фильма «Мысленный волк» начинались с ремарок о материнстве и поздравлений.

В основе сюжета нового фильма Валерии Гай Германики, снятого по сценарию Юрия Арабова, история отношений матери и дочери. Главные роли исполнили Юлия Высоцкая и Елизавета Климова. В фильме причудливо переплетаются явь и неявь: модная дискотека плавно перетекает в тёмный и страшный карельский лес, где водится мысленный волк, а сам волк после превращается в древнеегипетского бога погребальных ритуалов Анубиса. На вопросы журналистов о фильме Валерия Гай Германика отвечала в ироничном тоне и добавила, что сейчас ещё не готова рассказывать о смысле своего фильма: «Ну как бы вот люди смотрят на Кинотавре кино: один показ, все пьяные. А ещё же будет какой-то зритель. Им тоже нужно посмотреть».

Сегодня в конкурсной программе фестиваля фильм Анны Пармас «Давай разведемся» и Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».

«Кинотавр» продолжается!

Фото: Ольга Полетыко