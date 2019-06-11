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Фестиваль «Кинотавр»: короткий метр, фильм участницы шоу «Голос» и новая картина Юсупа Разыкова

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Красноярск
16:27 11 Июня 2019
фильмы, культура
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Издание Sibnovosti.ru начинает освещение 30-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Журналист Ольга Полетыко будет готовить материалы с одного из главных кинофорумов страны. 

Церемония открытия фестиваля прошла 9-го июня в Зимнем театре. Фильм дня – «Одесса» Валерия Тодоровского. 

В понедельник, 10-го июня, начались показы фильмов, участвующих в основном конкурсе фестиваля. Всего было подано 75 заявок, в программе зарегистрированы 15 полнометражных картин.  

В рамках конкурсной программы «Кинотавра» зрителям показали первую часть подборки короткого метра, фильм участницы шестого сезона шоу «Голос» и актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ и новый фильм российского и узбекского режиссера Юсупа Разыкова.

В центре сюжета фильма Ян Гэ «Троица» – любовный треугольник. Главная героиня фильма Марго в исполнении самой Ян Гэ изменяет мужу со своим студентом. Но поиски любви оказываются лишь поверхностной темой фильма, так как основным посылом становятся поиски себя и своего счастья. Ко всему этому Марго приходит через религию. 

Фильм Юсупа Разыкова «Керосин» - это сказочная драма о женской силе, о простых людях, которые попадают в разные обстоятельства и умеют справляться со страшными ударами судьбы. Юсуп Разыков посвятил этот фильм матерям, их стойкости и силе. 

«Я вообще вырос в семье, где были только одни женщины, у меня было четыре сестренки, бабушка и мама. И мне почему-то кажется, что я никогда не избавлюсь от чувства вины перед ними. Я попытался в этой картине какое-то такое чувство провести», ‒ поделился Юсуп Разыков. 

Сегодня, 11 июня, в конкурсной программе фестиваля продолжаются показы короткометражных фильмов, а вечером  жюри посмотрит картины «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Мысленный волк» Валерии Гай Германики.

Фото: Ольга Полетыко

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