Шесть кинотеатров края оснастят 3D-экранами

Российский Фонд кино выделит 30 млн рублей на оснащение шести кинотеатров в Красноярском крае 3D-экранами. Каждое учреждение сможет получить до 5 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Так, новые кинозалы появятся в селе Дзержинское, в Боготоле, Ужуре, Агинском, Назарово и в Норильске («Культурно-досуговый центр им. Владимира Высоцкого»). Техническое переоснащение в кинозалах проведут в населенных пунктах с населением менее 500 тысяч человек. Обязательным условием для предоставления средств является показ отечественных фильмов. Всего от Красноярского края поступило девять заявок, комиссия одобрила шесть из них.

Отметим, что все кинотеатры заработают до конца года. До этого современные экраны установили в учреждениях Дивногорска, Бородино, Сосновоборска, Уяра, Новоселово, Курагино и Балахты.