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Фестиваль «МИР Сибири» заручился поддержкой ЮНЕСКО

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Красноярск
08:55 7 Июня 2019
мир, сибирь, фестиваль, культура, юнеско
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Фестиваль «МИР Сибири» в этом году пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Глава Красноярского края получил официальное письмо от генерального директора организации Одре Азуле, в котором указано, что международное сообщество принимает во внимание высокую социальную значимость фестиваля этнической музыки и ремесел, в связи с чем принято решение предоставить ему эгиду ЮНЕСКО.

«Кроме того, патронат ЮНЕСКО позволит фестивалю формировать новые и расширять уже имеющиеся каналы взаимодействия творческого сообщества, получить доступ к лучшим образцам национальных культур и традиций и культурному наследию стран мира», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что фестиваль «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское с 12-14 июля. В нем примут участие 75 музыкантов из 12 стран мира. Впервые в Красноярский край приедут участники из Алжира, Израиля, Туниса и Турции. 

Для любителей музыки выступят: фолк-рок группа «Ят-Ха» из республики Тыва, этно-рок группа «Аргымак» из республики Башкортостан, электро-фолк-фьюжн группа «Космонавты» (Армения, Россия, Швейцария), а также фолк-фьюжн группа «Speed Caravan» (Алжир, Тунис, Франция). Ожидается, что фестиваль «Мир Сибири» посетят постоянные гости: Сергей Старостин, Альбина Дегтярева, ЛаФрей Ски со своей джаз-фолк-фьюжн группой «Шунгит». 

Израиль на фестивале в Шушенском представит этно-джаз-фанк коллектив «Quarter to Africa», а Турцию — квартет Coşkun Karademir Quartet. Гостьей мероприятия также станет известная певица из Франции Morgane Ji. Приедут на «Мир Сибири» и музыканты из фолк-рок группы «Altan Urag» (Монголия).

На «Обрядовой поляне» выступят не менее колоритные гости из Индии. Мастер йоги Савита Хариш проведет практики и мастер-классы, а также научит всех желающих с помощью асан управлять стрессом. Преподаватель индийского классического танца катхак Ашиш Катхак покажет основные элементы храмового танца. 

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