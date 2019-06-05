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Красноярский театр ищет солистов в труппу

Главная Культура
Красноярск
11:57 5 Июня 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский музыкальный театр объявил новый набор в труппу. Для артистов 17 июня проведут прослушивание. Чтобы попасть на музыкальное собеседование, красноярцам необходимо отправить заявку до 15 июня, сообщили в пресс-службе театра. 

Будущие солисты труппы должны иметь среднее или высшее музыкальное образование, резюме принимаются от кандидатов младше 40 лет. 

Для участия в конкурсном прослушивании необходимо подготовить заявку, включающую: 

  • Полное резюме (сведения об образовании, возрасте, месте проживания и т.д.); 

  • Программу, состоящую из двух разнохарактерных произведений (желательно из репертуара музыкального театра, включающую в себя элементы хореографии);

  • Название басни, стихотворения, прозаического произведения и т.д. (возможен отрывок);

  • Нотный материал или фонограмму исполняемых произведений. 

Заявки принимаются на электронную почту chervova201@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-902-982-67-47.   

Фото: Красноярский музыкальный театр 

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