Красноярский театр ищет солистов в труппу

Красноярский музыкальный театр объявил новый набор в труппу. Для артистов 17 июня проведут прослушивание. Чтобы попасть на музыкальное собеседование, красноярцам необходимо отправить заявку до 15 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Будущие солисты труппы должны иметь среднее или высшее музыкальное образование, резюме принимаются от кандидатов младше 40 лет.

Для участия в конкурсном прослушивании необходимо подготовить заявку, включающую:

Полное резюме (сведения об образовании, возрасте, месте проживания и т.д.);

Программу, состоящую из двух разнохарактерных произведений (желательно из репертуара музыкального театра, включающую в себя элементы хореографии);

Название басни, стихотворения, прозаического произведения и т.д. (возможен отрывок);

Нотный материал или фонограмму исполняемых произведений.

Заявки принимаются на электронную почту chervova201@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-902-982-67-47.

Фото: Красноярский музыкальный театр