Красноярск впервые примет фестиваль молодой драматургии «Любимовка»

Красноярск впервые станет столицей фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Он откроется 25 июня спектаклем «Свидетельские показания» Театра на крыше. В программе – показ современных постановок, читки пьес и мастер-класс для драматургов, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства культуры края.

«В программу вошли читки пьес из Минска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Варшавы. Ранее организаторы уже проводили «Любимовку» за пределами столицы, но в Сибирь приедут впервые», - добавили в ведомстве.

Отметим, что «Любимовка» - самый известный фестиваль современной драматургии в России. Обычно он проходит в Москве.

«Это самая классная театральная тусовка, мне кажется. Это время, когда в Москву со всех уголков страны съезжаются самые классные драматурги, режиссеры, которые делают дорогущие проекты, могут приехать и сделать бесплатно читку пьесы. Это живое и настоящее дело. В чем смысл фестиваля? Берутся пьесы, написанные за текущий год. Эксперты и критики читают, выбирают лучшие, и в течение недели идут читки в легендарном Театре.doc», - рассказала в интервью «Городу Прима» руководитель проекта «Театр на крыше» Лера Березкина.

Фестиваль в Красноярске пройдет с 25 по 28 июня.