Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

Красноярская краевая филармония выбрала себе маскот. Им стал мальчик Иван Барабан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О выборе персонажа – талисмана филармония известила на свой странице в соцсети Facebook. Его представил полуминутный мультипликационный ролик. Конкретного автора у маскота нет, или его решили не раскрывать.

«Однажды, в Филармонии кто-то нарисовал мальчика. Прямо на листке с нотами. Нарисовал и забыл. А мальчик взял и ожил! А потом и прижился в Филармонии. Музыканты назвали его Иваном и всюду брали с собой…», - объяснили в филармонии.

В сообщении говорится, что «ребята даже прозвали Ваню Барабаном». Впрочем, ответа на вопрос почему именно так, в нем нет.

Некоторые пользователи интернета обратили внимание на то, что имя придуманного мальчика совпадает с прозвищем барабанщика красноярской группы «Яхонт» Ивана Абдулина, скончавшегося в 2016 году.

Фото: страница Красноярской краевой филармонии в соцсети Facebook