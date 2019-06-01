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Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

Главная Культура
Красноярск
12:31 1 Июня 2019
талисман, музыкант, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская краевая филармония выбрала себе маскот. Им стал мальчик Иван Барабан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О выборе персонажа – талисмана филармония известила на свой странице в соцсети Facebook. Его представил полуминутный мультипликационный ролик. Конкретного автора у маскота нет, или его решили не раскрывать.

«Однажды, в Филармонии кто-то нарисовал мальчика. Прямо на листке с нотами. Нарисовал и забыл. А мальчик взял и ожил! А потом и прижился в Филармонии. Музыканты назвали его Иваном и всюду брали с собой…», - объяснили в филармонии.

В сообщении говорится, что «ребята даже прозвали Ваню Барабаном». Впрочем, ответа на вопрос почему именно так, в нем нет.

Некоторые пользователи интернета обратили внимание на то, что имя придуманного мальчика совпадает с прозвищем барабанщика красноярской группы «Яхонт» Ивана Абдулина, скончавшегося в 2016 году.

Фото: страница Красноярской краевой филармонии в соцсети Facebook

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