В фондах краеведческого музея обнаружен утерянный рисунок Василия Сурикова

У красноярцев появилась возможность увидеть утерянный рисунок знаменитого земляка, художника Василия Сурикова. Карандашный набросок с изображением мужчины и женщины в экипаже обнаружен в фондах краеведческого музея Красноярска. Искусствоведы полагали, что эскиз написан художником Дмитрием Каратановым, но при подготовке книги к 170-летию Василия Сурикова его случайно разглядели на одном из снимков с выставки 1916 года.

Красноярский музей получил подтверждение подлинности эскиза в Третьяковской галерее. Искусствоведы сообщают, что рисунок был утерян примерно в 1930-х годах, он не выставлялся и не публиковался почти сто лет.

Музей решил предоставить красноярцам возможность вживую полюбоваться найденной картиной. До 13 июня она будет выставлена на ул. Дубровинского, 84, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото краеведческого музея