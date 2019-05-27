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Жителей Енисейска призвали к порядку перед масштабным праздником

Главная Культура
Красноярск
11:59 27 Мая 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс проверил подготовку Енисейска к 400-летнему юбилею. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое правительство. 

Глава региона посетил Дом Бородкина 1861 года постройки, церковь Иверской Богоматери, Богоявленский Собор и Троицкую церковь. Также Александр Усс побывал в гостинице «Горница». По словам руководства, все номера в отеле уже забронированы.

В своем обращении губернатор призвал жителей Енисейска к порядку. По его словам, в городе плохо организована работа по наведению чистоты. 

«После завершения всех работ по реконструкции в Енисейске мы получим уникальный вид исторических объектов города, которые заслуживают к себе должного отношения. К сожалению, как это часто бывает, в городе плохо организована работа по наведению элементарного порядка. И сделать это только силами привлеченных строителей невозможно. Каждый должен, что называется, мести улицу у своего порога. Это общий принцип для всех наших населенных пунктов. В Енисейске речь идет не о празднике, а о втором рождении этого уникального города. И делается это не только для туристов, но и для самих енисейцев. Они должны это осознать», − отметил Александр Усс.

К юбилею в Енисейске отреставрируют 21 объект. Большая часть работ уже завершена. К масштабному празднику решено привести в порядок еще семь культурных памятников. 

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