Жителей Енисейска призвали к порядку перед масштабным праздником

Губернатор Красноярского края Александр Усс проверил подготовку Енисейска к 400-летнему юбилею. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое правительство.

Глава региона посетил Дом Бородкина 1861 года постройки, церковь Иверской Богоматери, Богоявленский Собор и Троицкую церковь. Также Александр Усс побывал в гостинице «Горница». По словам руководства, все номера в отеле уже забронированы.

В своем обращении губернатор призвал жителей Енисейска к порядку. По его словам, в городе плохо организована работа по наведению чистоты.

«После завершения всех работ по реконструкции в Енисейске мы получим уникальный вид исторических объектов города, которые заслуживают к себе должного отношения. К сожалению, как это часто бывает, в городе плохо организована работа по наведению элементарного порядка. И сделать это только силами привлеченных строителей невозможно. Каждый должен, что называется, мести улицу у своего порога. Это общий принцип для всех наших населенных пунктов. В Енисейске речь идет не о празднике, а о втором рождении этого уникального города. И делается это не только для туристов, но и для самих енисейцев. Они должны это осознать», − отметил Александр Усс.

К юбилею в Енисейске отреставрируют 21 объект. Большая часть работ уже завершена. К масштабному празднику решено привести в порядок еще семь культурных памятников.