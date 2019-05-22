В Красноярске покажут спектакль с Марией Шукшиной и Надеждой Бабкиной

В Красноярске покажут спектакль «Калина красная» по мотивам произведений писателя Василия Шукшина. На гастроли в краевой центр приедут именитые актеры, деятели культуры и творческие коллективы: Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Наталья Егорова, Петр Ключников, Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета» и другие. Режиссер постановки — Дмитрий Петрунь.

Россияне помнят фильм «Калина красная», снятый в 1974 году. Василий Шукшин был сценаристом, режиссером и актером известной картины. Главную роль в фильме исполнила его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле театра «Русская песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь – Мария Шукшина. Роль Егора Прокудина в спектакле «Калина красная» досталась Андрею Мерзликину.

««Калина красная» – спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры», — рассказали организаторы.

Спектакль можно будет посмотреть 29 июля на сцене БКЗ.

Фото предоставлены организаторами