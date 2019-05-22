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РУСАЛ ФестивAL #Театр открылся в Красноярске спектаклем по прозе Астафьева

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Красноярск
15:59 22 Мая 2019
театр, фестиваль, актеры, студенты
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В Красноярске стартовал масштабный социокультурный проект «РУСАЛ ФестивAL #Театр». В программе фестиваля – спектакли студентов третьего курса Школы-студии МХАТ и коллектива «Июльансамбль», мастер-класс режиссера, педагога Школы-студии МХАТ Виктора Рыжакова и прослушивание для желающих поступить в один из главных театральных вузов страны.

Знаковым событием для театральной жизни Красноярска в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» стал спектакль «Чуш» Астафьева или Всё, что осталось после нашей экспедиции на родину автора» – авторская работа студентов третьего курса Школы-студии МХАТ. Он прошел 21 мая на сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. В основу спектакля легло путешествие-паломничество на родину В.П. Астафьева, в Красноярский край. Две недели студенты общались с жителями сибирской глубинки, собирая рассказы современников, друзей и близких Астафьева о его жизни и писательской судьбе. Астафьевские истории, пересказанные и переведенные на язык театра, сопровождаются наблюдениями артистов и песнями. Премьера спектакля состоялась в учебном театре Школы-студии МХАТ в октябре 2018 года.

– Наша совместная программа – важная составляющая бизнеса и искусства, в которой рождается то, что необходимо стране, что необходимо самим людям, прежде всего, молодому поколению. Во время спектакля я вижу, что происходит со зрителями в зале и понимаю, как важно говорить о нашей стране языком Виктора Петровича Астафьева, человека честнейшего, пытающегося найти ответы на сложные вопросы: что же такое человек, и как прожить в этом мире, сохранив что-то самое главное, человеческое, – отметил в ходе пресс-конференции режиссер спектакля, руководитель курса на актерском факультете Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» продлится до 24 мая. Студенты третьего курса Школы-студии МХАТ продемонстрируют красноярской публике спектакль «Оттепель», а коллектив театра «Июльансамбль» представит спектакли «Лилиом» и «По-Чехову. Три сестры». Впервые в программу фестиваля включен практический формат – мастер-класс для красноярских актеров от режиссера Виктора Рыжакова. Кроме этого, как и в прошлом году, в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске проходит прослушивание для желающих поступить в Школу-студию МХАТ. Это возможность пройти первый этап поступления в один из главных театральных вузов страны, не уезжая из Красноярска.

– Для нас очень важен «РУСАЛ ФестивAL #Театр» и сотрудничество со Школой-студией МХАТ, потому что в век, когда общение, развлечения, эмоции частично переходят в интернет и становятся синтетическими, такие встречи – это возможность погрузиться в мир настоящего таланта, творчества, чувство сопереживания, которыми щедро делятся студенты Школы-студии МХАТ. Нам бы хотелось, чтобы столичная культурная жизнь распространялась и в регионы, – отметила директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

Гастроли студентов и выпускников Школы-студии МХАТ проходят при организационной поддержке Фонда «Вольное дело», который более 10 лет сотрудничает с вузом.

– Выступления молодых мхатовцев в городах России – это только часть большой образовательной программы поддержки вуза, – рассказала заместитель директора фонда «Вольное дело» Екатерина Светличная. – Для того, чтобы такие замечательные артисты получались, мы должны поддерживать саму институцию, саму Школу-студию МХАТ. Недавно мы оснастили 4 модельных класса в Школе-студии МХАТ всем необходимым мультимедийным оборудованием, мы издаем учебные пособия, издаем просветительские передачи, чтобы сохранять уникальные традиции школы, тот огромный потенциал, который накопили педагоги.

Всего в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» на сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина состоится 4 спектакля. Билеты на фестиваль бесплатные, распространялись по культурным, социальным и образовательным учреждениям города, среди представителей театральной городской среды, сотрудников предприятий.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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