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Три краевых музея вошли в топ-10 самых посещаемых в России

Главная Культура
Красноярск
15:22 22 Мая 2019
культура, красноярск, общество, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Три красноярских музея стали одними из самых посещаемыми в России. Рейтинг опубликовала газета The Art Newspaper Russia. 

Так, второе место в топе занял музей «Площадь мира», уступив лидерство выставочному комплексу Московской области «Новый Иерусалим». По данным аналитиков, красноярское пространство посетили почти 300 тысяч человек. 

В десятку самых посещаемых культурных учреждений в регионах также попали Красноярский краевой краеведческий музей (пятое место) и Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова (шестое место). За год каждое историческое пространство посетили более 300 тысяч человек. 

«В целом рейтинг российских музеев остается достаточно стабильным. Его по-прежнему возглавляют Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея», — рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства культуры. 

Авторы рейтинга пояснили, что посещаемость музеев напрямую зависит от активности в соцсетях, удобного графика работы и внедрения новых технологий. 

Фото: Площадь Мира

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