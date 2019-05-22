Три краевых музея вошли в топ-10 самых посещаемых в России

Три красноярских музея стали одними из самых посещаемыми в России. Рейтинг опубликовала газета The Art Newspaper Russia.

Так, второе место в топе занял музей «Площадь мира», уступив лидерство выставочному комплексу Московской области «Новый Иерусалим». По данным аналитиков, красноярское пространство посетили почти 300 тысяч человек.

В десятку самых посещаемых культурных учреждений в регионах также попали Красноярский краевой краеведческий музей (пятое место) и Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова (шестое место). За год каждое историческое пространство посетили более 300 тысяч человек.

«В целом рейтинг российских музеев остается достаточно стабильным. Его по-прежнему возглавляют Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея», — рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства культуры.

Авторы рейтинга пояснили, что посещаемость музеев напрямую зависит от активности в соцсетях, удобного графика работы и внедрения новых технологий.

Фото: Площадь Мира