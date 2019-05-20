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Красноярские школьники посетили фестиваль «Аста­фьев­ская весна» в Овсянке

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Красноярск
16:55 20 Мая 2019
культура, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Енисей
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Сотни школьников из Красноярского края посетили фестиваль «Астафьевская весна» в Овсянке. В селе праздник проходит в 13-й раз. По традиции участники фестиваля показывают спектакли по мотивам знаменитых произведений Виктора Астафьева, устраивают выставки и мастер-классы. 

В этом году дети вышивали и раскрашивали любимых героев красноярского земляка. Многие с увлечением пытались сделать своего «Коня с розовой гривой». На соседней локации разгорались нешуточные бои с мешками. Это старинная русская забава у парней — будущих воинов. 

По словам организаторов, в этом году фестиваль был особенным, так как отмечался юбилей знаменитого писателя — 95 лет. Юных читателей собрали на одной площадке, чтобы показать и рассказать, где жил и о чем писал Астафьев.

«Такие праздники нужны, чтобы дети как можно больше смогли узнать о Викторе Петровиче, чтобы они пронесли через всю свою жизнь вот ту человечность, нашу русскую, сибирскую культуру, которую Виктор Петрович показывал в своих произведениях», — рассказывают организаторы.  


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