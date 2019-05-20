Сотни школьников из Красноярского края посетили фестиваль «Астафьевская весна» в Овсянке. В селе праздник проходит в 13-й раз. По традиции участники фестиваля показывают спектакли по мотивам знаменитых произведений Виктора Астафьева, устраивают выставки и мастер-классы.

В этом году дети вышивали и раскрашивали любимых героев красноярского земляка. Многие с увлечением пытались сделать своего «Коня с розовой гривой». На соседней локации разгорались нешуточные бои с мешками. Это старинная русская забава у парней — будущих воинов.

По словам организаторов, в этом году фестиваль был особенным, так как отмечался юбилей знаменитого писателя — 95 лет. Юных читателей собрали на одной площадке, чтобы показать и рассказать, где жил и о чем писал Астафьев.