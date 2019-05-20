В красноярский театр приедут артисты столичной «Геликон-оперы»

В конце мая в Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского приедут столичные артисты. Музыкальный театр «Геликон-опера» представит в краевом центре два спектакля. Двухдневные гастроли состоятся в рамках федерального проекта «Театральный марафон».

Так, 26 мая красноярцы увидят оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь», а 28 мая – оперу Умберто Джордано «Сибирь». Постановщиком спектаклей является художественный руководитель и основатель одного из самых популярных и посещаемых столичных театров, народный артист России Дмитрий Бертман.

«Оперетта «Летучая мышь», созданная больше 20 лет назад при участии Мстислава Ростроповича, — это легкий флирт, праздничные розыгрыши, любовные недоразумения и искрящееся шампанское. Сюжет хорошо известен даже тем, кто далек от музыки и вокального искусства. А вот «Сибирь» — настоящий раритет. Она была поставлена в Италии в 1903 году, однако в России впервые прозвучала лишь в 90-х годах XX века, причем именно в Красноярске», — рассказал постановщик.

Приобрести билеты на спектакли можно в кассах театра оперы и балета в Красноярске.