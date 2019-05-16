В день славянской культуры в Красноярске споют хором две тысячи человек

24 мая красноярцы отпразднуют День славянской письменности и культуры. Для горожан приготовили необычное развлечение. В 17:00 на площади перед БКЗ состоится большой праздничный концерт — его участниками станут красноярский духовой оркестр и сводный хор, состоящий из 86 коллективов края. Общая численность хора впервые превысит две тысячи человек. Такая культурная акция единовременно пройдет во всех городах России — от Калининграда до Владивостока.

«Красноярцы услышат популярные песни отечественных композиторов и духовную музыку. Репертуар часового концерта включает 16 известнейших произведений: песни Вениамина Баснера, Михаила Матусовского, Евгения Крылатова, Юрия Энтина, Давида Тухманова, Владимира Харитонова и другие», — рассказали организаторы.

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается в память о двух просветителях — создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии.

Фото: культура24.рф