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В день славянской культуры в Красноярске споют хором две тысячи человек

Главная Культура
Красноярск
16:01 16 Мая 2019
концерт, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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24 мая красноярцы отпразднуют День славянской письменности и культуры. Для горожан приготовили необычное развлечение. В 17:00 на площади перед БКЗ состоится большой праздничный концерт — его участниками станут красноярский духовой оркестр и сводный хор, состоящий из 86 коллективов края. Общая численность хора впервые превысит две тысячи человек. Такая культурная акция единовременно пройдет во всех городах России — от Калининграда до Владивостока. 

«Красноярцы услышат популярные песни отечественных композиторов и духовную музыку. Репертуар часового концерта включает 16 известнейших произведений: песни Вениамина Баснера, Михаила Матусовского, Евгения Крылатова, Юрия Энтина, Давида Тухманова, Владимира Харитонова и другие»,  — рассказали организаторы. 

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается в память о двух просветителях — создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии.

Фото: культура24.рф


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