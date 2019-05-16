Осенью для юных красноярцев откроется «Театральный синдром»

Со 2 по 11 сентября в Красноярске стартует фестиваль «Театральный синдром. Детский мир». Это один из главный проектов Фонда Михаила Прохорова. В этом году культурное мероприятие будет посвящено детскому современному театру. В краевой центр привезут лучшие постановки в России.

Дети увидят спектакль «Комната Герды» от театра Яны Туминой. Он сделан в жанре «лирического хоррора». По словам авторов постановки, посмотреть на действия со сцены будет интересно даже взрослым.

Красноярцам также представят спектакль «Мой дедушка был вишней» от Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Постановка о мальчике Тонино, который учится разбираться в людях.

На сцене ТЮЗа можно будет посмотреть спектакль по повести американской писательницы Кейт ДиКамилло «Кролик Эдвард». Для детей сыграют актеры московского РАМТ.

В программе фестиваля заявлена постановка «Цацики идет в школу» по книге шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстре. Спектакль Хабаровского ТЮЗа затрагивает семейную и дружескую темы.

Еще один спектакль в афише «Театрального синдрома» – «Меня зовут Лек» от Пермского театра кукол. По словам организаторов, сюда можно привести совсем маленьких зрителей.

«В 2019 году частью масштабного проекта «Театральный Синдром. Детский мир» станет фестиваль юного зрителя «Язык мира», который подготовит три программы: блок уличных спектаклей, серию театральных уроков и программу для профессионалов», — рассказали организаторы.

Отметим, что площадками фестиваля станут Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского, театр им. Пушкина, Красноярский театр кукол и ТЮЗ.

Фото предоставлено организаторами фестиваля