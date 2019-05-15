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На фестивале «Мир Сибири» выступят колоритные гости из Индии

Главная Культура
Красноярск
16:50 15 Мая 2019
культура, красноярск, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Организаторы летнего фестиваля «Мир Сибири» рассказали, кто выступит на площадках 12-14 июля в поселке Шушенское. 

Так, в этом году мероприятие посетят 75 музыкантов из 12 стран мира. Впервые в Красноярский край приедут участники из Алжира, Израиля, Туниса и Турции. 

Для любителей музыки выступят: фолк-рок группа «Ят-Ха» из республики Тыва, этно-рок группа «Аргымак» из республики Башкортостан, электро-фолк-фьюжн группа «Космонавты» (Армения, Россия, Швейцария), а также фолк-фьюжн группа «Speed Caravan» (Алжир, Тунис, Франция). Ожидается, что фестиваль «Мир Сибири» посетят постоянные гости: Сергей Старостин, Альбина Дегтярева, ЛаФрей Ски со своей джаз-фолк-фьюжн группой «Шунгит». 

Израиль на фестивале в Шушенском представит этно-джаз-фанк коллектив «Quarter to Africa», а Турцию — квартет Coşkun Karademir Quartet. Гостьей мероприятия также станет известная певица из Франции Morgane Ji. Приедут на «Мир Сибири» и музыканты из фолк-рок группы «Altan Urag» (Монголия).

На «Обрядовой поляне» выступят не менее колоритные гости из Индии. Мастер йоги Савита Хариш проведет практики и мастер-классы, а также научит всех желающих с помощью асан управлять стрессом. Преподаватель индийского классического танца катхак Ашиш Катхак покажет основные элементы храмового танца. 

Организаторы обещают, что в этом году фестиваль удивит гостей — ожидаются интересные площадки, где помимо музыки можно будет посмотреть уличные спектакли и театрально-сказочные постановки для детей и взрослых. 


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