В Красноярске представят лучшие спектакли кукольных театров Сибири и Урала

Красноярск станет столицей первого фестиваля театров кукол России. С 1 по 8 июня зрители смогут увидеть 16 лучших спектаклей от театральных трупп из Кургана, Сургута, Челябинска, Улан-Удэ, Барнаула, Екатеринбурга, Томска, Перми, Иркутска, Барнаула, Рязани, Кемерово и Красноярска.

В пресс-службе краевой администрации корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что в программу Урало-Сибирского межрегионального фестиваля «Сибирь. Терра Магика» включены постановки для семейного просмотра, а также для взрослой публики:

«Это и камерные постановки, и большого стиля, по русской, западной классике и современной драматургии, традиционные и экспериментальные. Например, «Превращение» по Францу Кафке Пермского театра кукол, «Утиная охота» по Александру Вампилову Иркутского театра кукол. Среди уже признанных участников фестиваля – «Сияющая в ночи» театра «Гулливер» из Кургана от коллектива постановщиков из Японии во главе с режиссером Еити Нисимурой и «Альцгеймер-оперетта» французской компании MalaStrana», - рассказали организаторы.

Красноярский театр кукол представит на фестиваль премьерный спектакль для взрослой аудитории «Побег». Это постановка главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Ибрагимова.