В Овсянке отметили 95-летие Виктора Астафьева

В поселке Овсянка накануне отметили 95-летие писателя Виктора Петровича Астафьева. Мероприятие прошло в Мемориальном комплексе именитого земляка.

Организатором выступил красноярский краеведческий музей. Посетители могли узнать о жизни великого писателя, послушать выступления оперных певцов и фольклорных коллективов, посмотреть спектакль внучки Виктора Астафьева, режиссера Полины Астафьевой - новое прочтение одноименного рассказа из повести «Последний поклон».

«На трех усадьбах комплекса каждый мог посмотреть выставку детских рисунков по произведениям писателя, выставку мастеров отдела ремесел Центра культурных инициатив и культурно-исторического центра «Успенский», выставку «В тайге, у Енисея: природа и экология в творчестве Виктора Астафьева». Вместе с клубом «Богатырская застава» гости праздника играли в народные забавы», - рассказали организаторы.

Мемориальный комплекс в поселке Овсянка начал работу 15 лет назад.

В Красноярске же в эти дни проходит ежегодный турнир «Кубок В.П. Астафьева». На поле стадиона «Рассвет» за победу борются десять команд - в том числе из Читы, Братска, Абакана и Саяногорска.

О том, для чего Виктор Астафьев организовал этот турнир и каким бы хотел его видеть, читайте в нашем материале.

Фото: Руслан Максимов, krskstate.ru