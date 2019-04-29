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В Красноярском симфоническом оркестре зреет масштабный скандал

Главная Культура
Красноярск
09:17 29 Апреля 2019
общество, красноярск, музыка, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском Академическом симфоническом оркестре зреет масштабный скандал. Как стало известно Sibnovosti.ru, музыканты массово выступают против работы с оркестром главного дирижера и художественного руководителя Владимира Ланде. Пока недовольство за пределы сообщества не выходит.

По информации Sibnovostu.ru, Ланде предъявляют претензии относительно сокращения классического репертуара, неготовность к репетициям, ошибки во время концертов - в том числе со звездным пианистом Денисом Мацуевым: не попадал в темп артиста, забывал показать аккорды музыкантам, путался в партитуре.

«Большая часть оркестра против него. Ланде постоянно выходит на репетиции неподготовленным, не знает партитуры и не имеет четкого плана работы по ней с оркестром. Более того он не знает специфику большинства инструментов оркестра. Это нонсенс. Часто Ланде удивляет профессиональных музыкантов - выдвигает непрофессиональные и антимузыкальные требования. Они зачастую не только противоречат классической традиции, но и здравому смыслу», - заявил источник.

Он также сообщил, что профильного высшего образования по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» Ланде не имеет. 

Отметим, в этом году впервые оркестр не дал концерт памяти Ивана Шпиллера - почетного жителя Красноярска, народного артиста России, основателя, художественного руководителя и главного дирижера Красноярского симфонического оркестра на протяжении почти 25 лет. 
Чем обернется массовое недовольство, пока не ясно. Скорее всего музыканты попробуют обратиться в министерство культуры. 

Напомним, Владимир Ланде имеет российское и американского гражданство, он возглавил Красноярский Академический симфонический оркестр в апреле 2015 года во время губернаторства Виктора Толоконского с подачи экс-главы Красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой, осужденной недавно за мошенничество. В Красноярске живет Ланде в элитном коттеджном поселке Сосны в микрорайоне Удачный за бюджетный счет. 

В марте 2017 года Sibnovosti.ru писали о том, что в оркестре могла быть фиктивно трудоустроена супруга Владимира Ланде - Дарья Ильинская. Тогда о старшем администраторе оркестра Ильинской заявил депутат Законодательного собрания Сергей Титов. Он сообщил, что ее редко видят в стенах филармонии, а многие музыканты оркестра и вовсе не знают, как выглядит их администратор.

В филармонии тогда прокомментировали, что Ильинская занимается наполнением сайта, переводом текстов, рекламой и пиаром, что не требует постоянного присутствия на рабочем месте. После шумихи в СМИ Ильинская ушла из оркестра.

Фото: krasfil.ru

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