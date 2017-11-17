Красноярские зрители одними из первых в России услышат экспериментальный рэп-концерт

В Малом концертном зале филармонии симфонический оркестр сыграет беспрецедентное по своей смелости новаторское произведение члена Союза композиторов России Светланы Лавровой. 25 ноября зрители услышат «Бармаглот» для саксофона, рэпера и фортепиано.

В музыкальном сочинении главный эксперт проекта «Симфония Сибири», композитор, проректор по научной работе и развитию Академии русского балета имени Вагановой Светлана Лаврова воспроизводит ироничное стихотворение Льюиса Кэрролла из сказки «Алиса в Зазеркалье».

Музыкальное произведение рождает образ чудища Бармаглота, а также звучит странный язык, напоминающий русский, с несуществующими словами, но подчиняющийся всем известным языковым законам.

В произведении параллельно развиваются два мира: ревущие почти «несуществующие» звуки саксофона и чеканящие кластеры фортепиано «живут» в условиях строгой временной сетки и изобретают те самые слова, в которые они затем прорываются в партии рэпера.

Проект «Симфония Сибири» впервые прошел в прошлом творческом сезоне и имел успех. Организаторы решили продолжить «Симфонию Сибири» и в этом году. Красноярский академический симфонический оркестр пригласил к сотрудничеству современных композиторов со всей России.

23 и 24 ноября с 10.00 до 13.45 в Малом зале пройдут открытые репетиции симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. Музыканты будут репетировать произведения молодых композиторов в рамках творческой лаборатории новой музыки. Также гости филармонии услышат познавательные лекции Владимира Ланде об истории музыки и ее особенностях.



Фото предоставлено пресс-службой красноярской филармонии