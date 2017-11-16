Состоялось заседание общественного совета проектов «Единой России» по поддержке театров края

В регионе реализуется три партийных проекта, связанные с театральной деятельностью, - «Театры малых городов», «Театры – детям» и «Большие гастроли»

На расширенном заседании общественного совета проектов «Единой России» по поддержке театральной деятельности на территории Красноярского края, который состоялся во вторник, 14 ноября, обсудили предварительные итоги работы.

Напомним, в общественный совет вошли представители муниципальных театров городов края и известные деятели культуры Красноярья. На территории края реализовывается сразу несколько проектов «Единой России», связанные с театральной деятельностью. Это – «Театры малых городов», «Театры – детям» и «Большие гастроли».

Региональный координатор партпроектов, депутат Заксобрания Вера Оськина, открывая совещание, отметила, что край по сравнению с другими регионами получил достаточно серьезное финансирование. Только по проекту «Театры малых городов» из федерального бюджета выделено 46,9 млн рублей, что позволило дополнительно профинансировать восемь муниципальных театров края в размерах более 6-7 млн рублей каждый, что сопоставимо с годовым бюджетом многих театров.

«Это позволило нам фактически увеличить репертуар театров на 22 спектакля, из них девять спектаклей для детей и юношей. Два театра у нас ставят по четыре спектакля - это Минусинский драматический и Шарыповский городской. Три новые постановки - театр кукол «Золотой ключик» в городе Железногорске и Канский драматический театр. Все остальные увеличили свой репертуар на два спектакля - это Норильский заполярный театр, Ачинский драматический, городской театр в Лесосибирске и театр оперетты в Железногорске. Кроме того, благодаря проекту нам удалось увеличить не только репертуарный план, но и обновить технологическое оборудование театров», - рассказала Вера Оськина.

Она отметила, что на сегодняшний день состоялось девять премьерных показов, которые уже получили восторженные отзывы от благодарных зрителей. Семь спектаклей пройдут в ноябре, остальные – в декабре. Театры получили возможность приглашать режиссеров и театральных специалистов из других городов России, что существенно расширило творческие возможности коллективов. Так, например, сказку «Черная курица» в Канске полностью поставила приглашенная группа постановщиков из Москвы.

Региональный координатор также сообщила, что в следующем году в проекте примет участие и Мотыгинский драматический театр, который не был включен в проект, потому что поселок Мотыгино не является городом, а значит театр не попадал под условия проекта.

«По запросу от Красноярского края внесли изменения, всего лишь заменив слова «местные города» на «населенные пункты». Поэтому теперь все наши муниципальные театры будут участвовать в нашем проекте», - отметила Оськина.

Далее каждый театр, участник проекта этого года, доложил, какое оборудование было или будет закуплено на выделенные средства. В основном все театры обновили свет и звук, некоторые поменяли «сценическую одежду» - занавесы и портьеры. Из недостатков указали на необходимость более раннего поступления средств из федерации, и все выразили надежду на продолжение проекта в следующем году.

Вера Оськина заверила, что в 2018 году проект будет продолжен, финансирование сохранено, единственная просьба к театрам – ставить больше спектаклей, побуждающих к добрым чувствам.

«Чтобы спектакли воспитывали патриотические чувства, чувство любви к Родине, чувство добра, нравственные принципы, уважение к старшим», - обратилась к деятелям культуры депутат.

Что касается проекта «Театры – детям», то в нем принимают участие два краевых учреждения - это Красноярский театр юного зрителя и Красноярский театр кукол. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 3 млн 105 тысяч рублей, из краевого – 310 тысяч 500 рублей. Красноярский театр юного зрителя заявил проект «Сказки, сказки, сказки», включающий в себя три спектакля малой формы для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Театр кукол принимает участие в проекте с заявками на постановку спектакля и укрепление материально-технической базы театра.

По словам регионального координатора проекта, директора ДК «Кировский» и заслуженного работника культуры РФ Михаила Семенюка, проект живой, действует, но уже сейчас нужно думать, что делать театрам в следующем году.

«Мне бы хотелось, чтобы наши театры, которые вошли в этот проект, уже сегодня задумались о том, что мы будем делать в следующем году. Чтобы уже сегодня спланировать те средства, которые нас ожидают. Ведь любые дополнительные средства сегодня для наших театров это благо, они дают некий новый импульс для жизнедеятельности наших театров и для качественного показа нашим зрителям новых спектаклей и красивых, хороших постановок. Поэтому и тот и другой проект партии «Единая Россия» заслуживает высокую оценку, и мы надеемся, что проект, который я озвучиваю, по истечению трёх лет не закончится, а будет наоборот нарастать. И этот проект перейдет в другую фазу, и может к нему будут привлечены не только профессиональные театры, но и театры народные, которые тоже занимают свою нишу в культурном пространстве нашего края», - выразил надежду Михаил Семенюк.

Заслушали собравшиеся и информацию еще об одном проекте, который поддержала «Единая Россия», - это «Большие гастроли» и его подпроект «Большие гастроли детям»

Так, краевой театр кукол при поддержке партии уже показал свои спектакли в городах и поселках северных территорий края.

«С 17 по 21 октября мы уже побывали на территории крайнего севера, в Игарке, Туруханском, Северо-Енисейском районах, всё прошло очень хорошо. «Единая Россия» организовала очень хорошую поддержку на территориях», - отметила руководитель театра Татьяна Попова.

В Красноярск в декабре в рамках «Больших гастролей» со своими лучшими постановками приедут артисты сразу трёх ведущих театров Астрахани: Астраханский театр юного зрителя, Астраханский государственный театр оперы и балета и Астраханский государственный театр кукол.

Маленькие жители Железногорска от 3-х лет смогут посмотреть сказки «Бука» и «Сюрприз» Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство» из Читы и спектакли «Стойкий оловянный солдатик» и «Сашенька и Медведь» Братского театра кукол «Тирлямы».

В свою очередь в гости к астраханцам отправятся артисты Красноярского драматического театра им А.С. Пушкина, Красноярского государственного театра оперы и балета, а также Красноярского краевого театра кукол.

Итоги «Больших гастролей» будут подведены уже на следующем заседании общественного совета.