Богучанская ГЭС поддержала издание «Большой Энциклопедии Кежемского района»

В Кежемской центральной районной библиотеке имени Карнаухова состоялась презентация уникального краеведческого издания – «Большой Энциклопедии Кежемского района». Подготовка издания приурочена к 90-летию Кежемского района и стала возможна в том числе благодаря финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС».



«Сохранить память о прошлом родной земли, ее настоящем — важная задача и мы рады, что смогли вложить свою лепту. Богучанская ГЭС всегда старается помогать району и городу. Мы поддерживаем многие образовательные, культурные, спортивные проекты - как для детей, так и для взрослых», — сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В книгу объемом более 500 страниц вошли статьи, объединенные в шесть больших разделов: «Путешествие во времени и пространстве» (природа и административное деление района), «Природные богатства. Растительный и животный мир», «Исторические вехи», «О чем рассказала деревня» (рассказы об отдельных населенных пунктах района), «Наши замечательные земляки», «Рассказы деда Кежмаря». В работе над книгой сформировался коллектив авторов, который создала и возглавила учитель русского языка и литературы Кодинской школы №3 Надежда Диденко. Большую работу проделали не только ее коллеги — учителя школы, но и ученики, сотрудники районной администрации, журналисты и краеведы.

Тираж книги, отпечатанный в Красноярске, составляет 2 тысячи экземпляров. Авторы и гости презентации пришли к единому мнению: книга займет достойное место на полках общественных и домашних библиотек.



По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»