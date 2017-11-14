Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Режиссёр Томас Альфредсон («Впусти меня»; «Шпион, выйди вон!») представляет леденящий кровь триллер «Снеговик», снятый по одноименному бестселлеру норвежского писателя Ю Несбё. Главные роли в картине сыграли Майкл Фассбендер (франшиза «Люди икс»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Шарлотта Генсбур («День независимости: Возрождение»), Хлоя Севиньи (сериал «Американская история ужасов»), Вэл Килмер («Схватка») и обладатель премии «Оскар»® Дж. К. Симмонс («Одержимость»).

Не пропустите криминальную драму "Снеговик" по бестселлеру Ю Несбе в MORI CINEMA с 23 ноября.