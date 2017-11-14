14 ноября
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»

Главная Культура
Красноярск
13:55 14 Ноября 2017
кино, премьера, кинотеатры, фильм, показ
версия для печати Ico_print

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Режиссёр Томас Альфредсон («Впусти меня»; «Шпион, выйди вон!») представляет леденящий кровь триллер «Снеговик», снятый по одноименному бестселлеру норвежского писателя Ю Несбё. Главные роли в картине сыграли Майкл Фассбендер (франшиза «Люди икс»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Шарлотта Генсбур («День независимости: Возрождение»), Хлоя Севиньи (сериал «Американская история ужасов»), Вэл Килмер («Схватка») и обладатель премии «Оскар»® Дж. К. Симмонс («Одержимость»).

Не пропустите криминальную драму "Снеговик" по бестселлеру Ю Несбе в MORI CINEMA с 23 ноября.

Фото предоставлено MORI CINEMA
На правах рекламы

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Страховщики приучают красноярцев к живописи

Страховщики приучают красноярцев к живописи

13 Ноября 2017 г.
В Красноярске открылась выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»
Новости Красноярска: В одном из районов Красноярска состоялся фестиваль национальных культур «Дружба народов»

В одном из районов Красноярска состоялся фестиваль национальных культур «Дружба народов»

8 Ноября 2017 г.
В фестивале поучаствовали студенты трех вузов
Новости Красноярска: КрЯКК—2017: «Наука и культура»

КрЯКК—2017: «Наука и культура»

7 Ноября 2017 г.
В Красноярске прошла XI ярмарка книжной культуры
Новости Красноярска: В Енисейске установили памятник основателям города

В Енисейске установили памятник основателям города

4 Ноября 2017 г.
Скульптура появилась на городской набережной
Новости Красноярска: В красноярских театрах пройдет «Ночь искусств»

В красноярских театрах пройдет «Ночь искусств»

4 Ноября 2017 г.
Четыре театра города участвуют во всероссийской акции
Новости Красноярска: 5 книг, которые стоит купить на Красноярской книжной ярмарке

5 книг, которые стоит купить на Красноярской книжной ярмарке

3 Ноября 2017 г.
Традиционно в начале ноября проходит Красноярская ярмарка книжной культуры — главное литературное событие Сибири
Новости компаний
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

10 Ноября 2017 г.
В больницы с самолета попали пять пассажиров
Новости Красноярска: Александр Усс впервые попал в рейтинг губернаторов

Александр Усс впервые попал в рейтинг губернаторов

10 Ноября 2017 г.
Врио губернатора Красноярского края оказался на 25-м месте
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.