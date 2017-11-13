Страховщики приучают красноярцев к живописи

В Красноярском музее им. Сурикова открылась выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Она будет доступна для красноярцев до 10 декабря.

Экспозиция включает более 50 произведений русских и советских художников XX века. Среди них: работы Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других.

«Мы благодарны организаторам проекта за уникальную возможность прикоснуться к знаменитым работам отечественных живописцев. Реализация таких проектов имеет огромное значение для развития и популяризации культуры и искусства в нашем городе. Отдельно хотелось бы отметить концепцию выставки и ее экспозицию – на мой взгляд, тема «окна в Россию» и работы, представленные в ее рамках, будут интересны и близки жителям Красноярска», — прокомментировал глава города Сергей Еремин.

Отметим, что выставка приурочена к 70-летию страховой компании «Ингосстрах». Красноярцев ждут бесплатные семинары и мастер-классы с участием искусствоведов Третьяковской галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия свободный.

Фото предоставлено организаторами выставки