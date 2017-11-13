13 ноября
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Страховщики приучают красноярцев к живописи

Главная Культура
Красноярск
14:43 13 Ноября 2017
общество, культура, красноярск, картины
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском музее им. Сурикова открылась выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Она будет доступна для красноярцев до 10 декабря. 

Экспозиция включает более 50 произведений русских и советских художников XX века. Среди них: работы Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других.

«Мы благодарны организаторам проекта за уникальную возможность прикоснуться к знаменитым работам отечественных живописцев. Реализация таких проектов имеет огромное значение для развития и популяризации культуры и искусства в нашем городе. Отдельно хотелось бы отметить концепцию выставки и ее экспозицию – на мой взгляд, тема «окна в Россию» и работы, представленные в ее рамках, будут интересны и близки жителям Красноярска», — прокомментировал глава города Сергей Еремин. 

Отметим, что выставка приурочена к 70-летию страховой компании «Ингосстрах». Красноярцев ждут бесплатные семинары и мастер-классы с участием искусствоведов Третьяковской галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия свободный.

Фото предоставлено организаторами выставки 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В одном из районов Красноярска состоялся фестиваль национальных культур «Дружба народов»

В одном из районов Красноярска состоялся фестиваль национальных культур «Дружба народов»

8 Ноября 2017 г.
В фестивале поучаствовали студенты трех вузов
Новости Красноярска: КрЯКК—2017: «Наука и культура»

КрЯКК—2017: «Наука и культура»

7 Ноября 2017 г.
В Красноярске прошла XI ярмарка книжной культуры
Новости Красноярска: В Енисейске установили памятник основателям города

В Енисейске установили памятник основателям города

4 Ноября 2017 г.
Скульптура появилась на городской набережной
Новости Красноярска: В красноярских театрах пройдет «Ночь искусств»

В красноярских театрах пройдет «Ночь искусств»

4 Ноября 2017 г.
Четыре театра города участвуют во всероссийской акции
Новости Красноярска: 5 книг, которые стоит купить на Красноярской книжной ярмарке

5 книг, которые стоит купить на Красноярской книжной ярмарке

3 Ноября 2017 г.
Традиционно в начале ноября проходит Красноярская ярмарка книжной культуры — главное литературное событие Сибири
Новости Красноярска: «Мелкий бес» в театре кукол с пометкой 18+

«Мелкий бес» в театре кукол с пометкой 18+

2 Ноября 2017 г.
В театре кукол прошла премьера спектакля «Мелкий бес»
Новости компаний
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
10/11
Олег Гончеров: «Сотрудничество с краевой Счетной палатой помогает сделать работу «КрасКома» более прозрачной и эффективной»
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

10 Ноября 2017 г.
Сейчас Дом занимает этаж одного из городских бизнес-центров
Новости Красноярска: Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

10 Ноября 2017 г.
В больницы с самолета попали пять пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.