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С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?

Главная Культура
Красноярск
08:34 13 Ноября 2017
фильмы, актер, видео, просмотр
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14 ноября Семену Трескунову исполнится 18 лет. Несмотря на молодой возраст, актер имеет довольно обширную фильмографию и успел получить несколько наград. Видеоканал ivi.ru предлагает посмотреть кинокартины с участием Семена и насладиться творчеством молодого актера.

Семейный бизнес

Отличная комедия завоевала любовь миллионов зрителей уже с первой серии https://www.ivi.ru/watch/semejnyij_biznes/145918. Незадачливый папаша, которого исполнил Владимир Яглыч, временно становится многодетным отцом и из-за неимения опыта общения с маленькими детьми постоянно попадает в комедийные ситуации. Семен Трескунов играет одного из детей молодого отца.

Честное пионерское

Душещипательная семейная комедия, которая говорит о дружке обычного советского школьника и собаки. Сначала собака выручает из беды мальчика, а потом он платит тем же ей. Отличная история о преданности друзей, взаимопомощи и отзывчивости.

Призрак

Семен играет застенчивого и робкого мальчика Ваню. Зритель может наблюдать на экране взросление главного героя и его превращение в уверенного в себе человека. Помогает ему в этом герой Сергея Бондарчука, который погиб, не закончив важное дело. Мальчик слышит голос призрака и помогает ему поднять самолет и продемонстрировать разработку. Фильм очень яркий, красочный и динамичный.

Материал подготовлен с использованием ресурса ivi.ru.
Фото: ivi.ru.

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