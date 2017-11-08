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В одном из районов Красноярска состоялся фестиваль национальных культур «Дружба народов»

Главная Культура
Красноярск
16:09 8 Ноября 2017
фестиваль, народы, студенты, вузы, гости
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский филиал финансового университета при правительстве страны стал площадкой, где все желающие смогли познакомиться с культурой разных народов России и стран ближнего зарубежья. В фестивале поучаствовали студенты трех учебных заведений: Красноярского финансово-экономического колледжа, Красноярского многопрофильного техникума имени Виктора Астафьева и Торгово-экономического института СФУ.

Они рассказали о традициях и обычаях разных народов, провели несколько мастер-классов по приготовлению национальных блюд, исполнили песни и танцы. Особенно гостям запомнились образы участников фестиваля. Студенты были одеты в национальные костюмы.

«Сегодня культура межнационального общения очень важна. Подобные мероприятия позволяют не только глубже узнать обычаи своего народа, но и познакомиться с традициями наших соседей. Плюс к этому, 16 ноября Всемирный день толерантности. Фестиваль способствует формированию толерантного сознания в молодежной среде и воспитанию уважения к другим народам, к другим культурам», — рассказал участник фестиваля Ибраим Уулу Нурбек.

На фестивале побывали представители азербайджанской, армянской, киргизской диаспор, а также гости из Хакасии, Тывы и Эвенкии.

Организовала фестиваль добровольческая организация «Дельфин» Красноярского филиала финансового университета при поддержке администрации Железнодорожного района и добровольческого агентства ММАУ «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело».

Самым зрелищным номером программы фестиваля назвали выступление азербайджанского народного ансамбля песни и танца «Одлар юрду» и горловое пение исполнителей из Тывы. Все участники получили дипломы и памятные подарки.

«Фестиваль прошел в рамках районного конкурса молодежных инициатив «Социальная лаборатория». Каждый год администрация района поддерживает до 40 различных идей, авторами которых выступают студенты, школьники, творческая и инициативная молодежь. Все проекты, получившие «зеленый свет», направлены на конкретный результат и пользу жителей нашего района и города», — рассказала заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Лилия Хлынова.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска 

Фото предоставлено пресс-службой городской администрации 

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