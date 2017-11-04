В Енисейске установили памятник основателям города

В Енисейске установили мемориал основателям города. Композиция из трех бронзовых фигур выполнена по эскизу красноярского скульптора Константина Зинича.

На портале «Культура24» сообщается, что памятник завершает целостность облагороженной набережной. Проект реализован при поддержке министерства культуры и губернатора края в рамках подготовки к 400-летию Енисейска. Круглую дату будут праздновать в 2019 году.

На набережной Енисейска можно увидеть памятник, состоящий из трех фигур — три первопроходца енисейской земли. Фигура слева — боярский сын Петр Албычев: в руках он держит царский указ об освоении Восточной Сибири и основании Енисейского острога. Фигура справа – стрелецкий сотник Черкас Рукин: его меч символизирует силу, достоинство и высшую справедливость. В центре композиции – инок Тимофей, который олицетворяет собой православную духовность енисейской земли. Все трое — реально существовавшие люди. Каждый из них внес большой вклад в освоение Енисейской губернии и всей Восточной Сибири.



Фото с портала культура24.рф