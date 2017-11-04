В красноярских театрах пройдет «Ночь искусств»

Драматический театр имени Александра Пушкина, театр оперы и балета, театр кукол и музыкальный театр приглашают жителей Красноярска и гостей города поучаствовать во всероссийской акции «Ночь искусств». События в театрах запланированы с 4 на 5 ноября.

В красноярском драматическом театра развернется ярмарка с цыганами, мастерами народных промыслов. Зрители смогут попробовать и приобрести мед и сладости, посмотреть работу настоящего кузнеца, а также сделать фото в разных исторических эпохах; посетить цирюльню «Бродобрей», побывать в советском буфете с настольными играми; вместе с фольклорным ансамблем поучаствовать в обрядах и играх; посмотреть выставку «Которой нет», потанцевать под музыку команды «Балагур BAND»; обыграть русских офицеров в карточные игры в «Офицерском фойе»; на главной сцене зрители ночи станут свидетелями вручения наград Российским классикам от Дмитрия Александровича Пригова.

На малой сцене театра в ночь с 4 на 5 ноября будет находиться штаб ДНК-резиденции. Главный режиссер театра Олег Рыбкин готовит поэтические чтения «Тексты большой картотеки» поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна. Стихи прочитают заслуженные артисты России Эдуард и Людмила Михненковы.

Еще одну читку под эгидой ДНК-резиденции готовят артисты театра. Режиссером читки пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» выступит артистка театра Пушкина Ася Малеванова. Пьеса вошла в шорт-лист конкурса драматургии «Ремарка». Начало вечера в 22.00.

В Красноярском театре оперы и балета организаторы ночи разделили пространство на две части: мир мистики и мир реальности. Для зрителей будет представлено мистическое шоу «Русалка» по мотивам оперы Александра Даргомыжского и одноименной поэмы Александра Пушкина в постановке Марии Тихоновой.

Зрители расположатся прямо на сцене в гуще событий и станут участниками экспериментальной постановки – гостями на свадьбе, членами пикета в защиту живой природы… Центральным объектом, вокруг которого будет происходить действие, станет бассейн. Он символизирует глубокий омут, где живут русалки. Начало в 21.00.

Также зрителей приглашают на фото-кросс. Он начнется в 19:30. Гости «Ночи...» смогут сфотографировать подготовку к «Русалке» – как накладывают грим, распеваются солисты, настраивают звуковую и световую аппаратуру, и услышать последние наставления режиссера артистам перед спектаклем. Фотографии можно выкладывать в социальных сетях с #НочьОперныйРусалка. Из самых интересных фото будет собран ролик о «Ночи искусств» в Оперном.

В восемь вечера красноярский театр кукол откроет проект «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».

Зрители смогут сделать снимки в интерактивной «Фотозоне» с куклами из любимых спектаклей, стать настоящим артистом и декоратором на площадке «Домашний театр» и принять участие в импровизированной постановке мини-спектакля на экологическую тему, послушать лекцию «От Петрушки до Хармса» и узнать самое сокровенное о театре кукол для взрослых. Входной билет стоит 10 рублей.

«Красная ночь» в музыкальном театре начнется в 22.00. Организаторы посвящают проект 100-летию октябрьской социалистической революции 1917 года.

На площадке театра пройдет интерактивная программа под девизом «Искусство в массы». В театре воссоздастся атмосфера послереволюционных годов. Гостей ждет мастерская революционного плаката, поэтические батлы, пластические перформансы и танцевальные флэшмобы, исполнение революционных песен в хоре с артистами, показ кинокартин, живая музыка в исполнении оркестра и солистов театра, фотозона с героями и символами революции. Кульминацией «Красной ночи» станет всеобщий революционный митинг под предводительством самого Владимира Ильича Ленина. Вход свободный. В одежде приветствуется красный цвет.



Иллюстрации предоставлены музыкальным театром и театром имени Александра Пушкина