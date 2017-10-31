Красноярские музеи станут участниками всероссийских акций

В ночь с 4 на 5 ноября муниципальные музеи Красноярска присоединятся к всероссийским акциям «Ночь искусств» и «Ночь истории». События, приуроченные к «Ночи», стартуют уже 3 ноября.

Так, в усадьбе В.И. Сурикова 3 ноября с 18.00 до 20.30 поговорят об искусстве и истории. В центре обсуждения будет картина Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова», повествующая о расколе в обществе того времени. Специально к всероссийской акции в музее представят предметы, связанные с написанием картины «Боярыня Морозова». Среди них монашеский клобук (головной убор), фотографии женщин, послуживших прообразом боярыни Морозовой и другие. Уникальность экспонатов в том, что ранее они не выставлялись. Экспонаты пополнятся предметами церковного искусства из собрания музея-усадьбы.

В этот же день в музее художника Бориса Ряузова с 18.00 до 21.30 состоится вечер науки и искусства «Свет и цвет». На примере картин выставки «Снега и льды» посетители увидят, как происходит преломление света, дающее всему цвет. Кроме того, организаторы предложат гостям разгадать колористическую загадку: узнать, как ультрафиолет помогает реставрировать картины и поучаствовать в квесте на тему родного города и его талантливых художниках. Финальным аккордом вечера станет лирическое музыкальное выступление творческого дуэта студентов Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова.

«Мемориал Победы» откроет свои двери для посетителей 4 ноября с 16.00 до 21.00. В этом году отмечается 75-летие Красноярской воздушной трассы «Аляска-Сибирь». В рамках акции «Ночь истории» состоится открытие выставки по истории Красноярской воздушной трассы, на которой покажут фильм Русского географического общества «АлСиб. Секретная трасса». Также пройдет интерактивный квест по музею и будет организована локация с настольными играми по истории Великой Отечественной войны.