Выставка «АРТ-Красноярск» — площадка, на которой мастера общаются, обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Посетители могут поучаствовать в масштабной экспозиционной, конкурсной и образовательной программах «АРТ-Красноярска».
Фоторепортаж Андрея Минаева
Выставка «АРТ-Красноярск»: живопись, скульптура, графика
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Красноярск11:12 27 Октября 2017 версия для печати
Выставка «АРТ-Красноярск» — площадка, на которой мастера общаются, обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Посетители могут поучаствовать в масштабной экспозиционной, конкурсной и образовательной программах «АРТ-Красноярска».
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