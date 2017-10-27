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Выставка «АРТ-Красноярск»: живопись, скульптура, графика

Главная Культура
Красноярск
11:12 27 Октября 2017
работы, художники, участники, выставка, презентация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Выставка «АРТ-Красноярск» — площадка, на которой мастера общаются, обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Посетители могут поучаствовать в масштабной экспозиционной, конкурсной и образовательной программах «АРТ-Красноярска».

Фоторепортаж Андрея Минаева

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