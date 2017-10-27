Выставка «АРТ-Красноярск»: живопись, скульптура, графика

Бэкграунд Пожалуй, давно в России не было такого ажиотажа вокруг выхода фильма – «Матильда» действительно самая ожидаемая премьера 2017 года. Популярность эта, однако, сомнительная: на фильм клеят ярлык «оскорбляющий чувства верующих», студию Алексея Учител...