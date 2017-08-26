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В Красноярске начала работать посвященная обороне Диксона выставочная композиция

Главная Культура
Красноярск
11:42 26 Августа 2017
оборона, годовщина, библиотека, выставка, север, море
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Центральной городской библиотеке имени Горького начала работать книжно-иллюстративная документальная выставка. В августе 1942 года порт Диксон, являющийся центром управления всеми перевозками в западном секторе Арктики, подвергся массированной атаке немецкого линкора «Адмирал Шеер». Два часа по Диксону было выпущено свыше 500 снарядов. Взять город захватчикам не удалось.

Красноярские библиотекари, работники музеев и учебных заведений края собрали уникальный по своему содержанию материал. Экспозиция знакомит с Диксоном и рассказывает о нем во времена войны и о том, как сейчас выглядит морской порт.

«Горожане смогут увидеть молчаливого свидетеля героического боя — судовой колокол с крейсера «Кооператор», макеты различных кораблей, которые несли службу на Северном флоте. Представлен даже шлемофон, который по программе ленд-лиза был предоставлен нашим морякам. На выставке — раритетные, впервые выставляющиеся книги 19-го века. К примеру, архивный документ, повествующий о первооткрывателях»,— рассказывает о выставке заведующая организационно-методическим отделом библиотеки имени Горького Любовь Капустина.

«Сегодня трудно представить, что эти события могли происходить на самом деле. Ведь мы живем в мирное время, о войне нам известно по книгам и фильмам. Но мы стремимся знать историю Великой Победы и тех героев, которые подарили нам будущее», - говорит воспитанник Красноярского детского речного пароходства Валерий Петров.

Посетители выставки смогут увидеть портреты капитанов, участвовавших в боевых действиях.

«Мой отец всю жизнь проработал на флоте, и я пошел по его стопам. Окончил речное училище и 25 лет работал на Енисейском речном флоте. Очень хорошо, что организуются такие выставки, они позволяют познакомить молодое поколение с работой речников-сибиряков во время Великой Отечественной войны. Оборона Диксона — это наша гордость за отцов и дедов. На Енисейском речном флоте каждый сотрудник знает историю этого подвига и рассказывает ее своим детям», — рассказывает ветеран Леонид Кузнецов.

Выставка «Красноярск-Диксон» работает до 23 сентября в Центральной городской библиотеке имени Горького по адресу: ул. Перенсона, 23.

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