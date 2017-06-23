РУСАЛ в Красноярск привезет школу-студию МХАТ

В рамках масштабного социокультурного проекта РУСАЛ ФестивAl #Театр в Красноярск приедет со спектаклем 3-й актерский курс под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова Школы-студии МХАТ.

5 и 6 июля в Красноярском драматическом театре им. А.С.Пушкина молодые артисты покажут красноярцам постановку по произведениям Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек». «ЧудоЧудоЧеловек» - это история о побеге взрослого человека в детство, история о желании обретать чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное. Режиссер-педагог Марина Дровосекова считает, что постановка позволяет соприкоснуться с уникальным образным миром Корнея Ивановича Чуковского.

– Увидеть чудесное в повседневной жизни и превратить это в яркий живой художественный образ - одна из граней дарования Чуковского. Спектакль позволяет не только услышать и почувствовать музыкальность его поэзии, но и приблизиться к самому Корнею Ивановичу – выдающемуся писателю, до конца неразгаданному художнику, но, прежде всего, человеку глубоко трагичной судьбы, человеку, имевшему смелость пронести веру в добро через всю свою жизнь, человеку, который и сам - чудо, – говорит Марина Дровосекова.

В числе актёров, которые покажут красноярцам «ЧудоЧудоЧеловека», победительница шоу «Голос» из Красноярского края, Посол Универсиады Дарья Антонюк.

Билеты на спектакль – бесплатные. РУСАЛ на следующей неделе разыграет пригласительные среди красноярцев в эфирах радиостанций «Серебряный дождь», «Авторитетное радио», радио «Комсомольская правда», Издательском доме «Коммерсантъ», интернет-агентстве Ньюслаб и в других городских СМИ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»