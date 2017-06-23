Минусинский театр занял первое место в театральном конкурсе «Полюс. Золотой сезон»

Золотодобывающая компания «Полюс» назвала победителей второго регионального конкурса «Полюс. Золотой сезон». В 2017 году участие в фестивале принимали театральные коллективы, молодежные творческие объединения и даже любительские труппы из Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.

20 мая на пресс-конференции в Красноярске были названы лучше коллективы, которые смогут поехать на фестиваль современного искусства «Территория. Магадан».

Лучшим стал Минусинский драматический театр. Второе место занял Лесосибирский драматический театр «Поиск», третье - Черемховский драматический театр им. Гуркина из Иркутской области.

Кроме того, в 8-ку победителей вошли: Якутский академический театр им. П.А. Ойунского, Шарыповский драматический театр, Магаданский областной театр кукол, Мирнинский театр (Мирный, Республика Саха (Якутия), а также Мотыгинский районный драматический театр.

Эксперты конкурса сообщили, что в этом году творческие коллективы из регионов показали высокий уровень и отличную подготовку. Все 8 победителей «Полюс. Золотой сезон» получат гранты от золотодобывающей компании. Призовой фонд составит 6 млн рублей. Эти 8 театров смогут принять участие в образовательной программе фестиваля «Территория. Магадан», который пройдет с 29 августа по 3 сентября.

«Второй год наш конкурс объединяет лучшие театры Сибири и Дальнего Востока, Приятно видеть и уже знакомые коллективы и, конечно, новичков, которые приняли участие в конкурсе в первый раз. Всех их объединяет желание развиваться, делать культурную жизнь регионов более яркой и насыщенной. Именно поэтому призами у нас служат гранты на участие в фестивалях - в прошлом году это был «Театральный Олимп», в этом – «Территория. Магадан». На таких мероприятиях у театров есть возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но научиться чему-то новому», – рассказала директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева.

В 2017 году отличный результат показали театры из Красноярского края. Четыре из них стали победителями и призерами конкурса.

Так, Минусинский драматический театр является одним из старейших театров Сибири. Он начал свою историю еще 40 лет назад, когда энтузиасты-самоучки показали свои первые труды на сцене. После этого театр продолжал развиваться, а в 1998 году спектакль «Чайка» Алексея Песегова был впервые номинирован на «Золотую маску». В этом году театралы представили на конкурс «Полюс. Золотой сезон» спектакль «Последние дни».

Лесосибирский драматический театр «Поиск» начал свою историю в 1975 году. Его основателем, художественным руководителем и режиссером стал Владимир Евстифеев. Он и первые артисты приехали из Енисейска, из народного театра. Сегодня лесосибирский театральный коллектив оказался вторым. На театральный конкурс «Полюс. Золотой сезон» театр «Поиск» представил спектакль по пьесе Сиркку Пелтола «Малые деньги».

«В этом году краевая театральная школа показала очень высокий уровень, заняв два призовых места. Это неудивительно, ведь во многих городах региона ведется активная культурная жизнь», — рассказала представитель экспертного совета, театральный критик Елена Смородинова.

На пресс-конференции рассказали, что «Территория. Магадан» – это совместный проект «Полюса», Международного фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ и Московского музея современного искусства. По словам организаторов, фестиваль обещает стать одним из главных событий культурной жизни Дальнего Востока в этом году. Именно на этот фестиваль и поедет 8-ка лучших театров.

«Мы стали свидетелями «продвинутого» театрального мышления. Сегодня в регионах, особенно в Сибири, делают не просто качественный театр, а театр европейского уровня», – добавила Елена Смородинова.

Соучредитель и арт-директор фестиваля TERRITORIЯ Роман Должанский рассказал, что конкурс «Полюс. Золотой сезон» открывает новые перспективы сотрудничества бизнеса и искусства. Это, по мнению организатора, сегодня крайне важно для всей страны.

«Конкурс привлек коллективы с разными театральными традициями и зрительскими вкусами. Важно, что так много театров захотели быть услышанными, увиденными, посоревноваться с коллегами. Значит, им хочется нового опыта и впечатлений, взаимообмена идей. Это не может не радовать», – добавил Роман Должанский.

Отметим, что первый конкурс от золотодобывающей компании «Полюс» проходил в 2016 году. В нем приняли участие 23 театра из четырех регионов: Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей. В Красноярском крае лучшим был признан Норильский Заполярный театр драмы имени Маяковского со спектаклями «Леди Макбет Мценского уезда» и «Конек-Горбунок».

По материалам пресс-службы золотодобывающей компании АО «Полюс Красноярск»