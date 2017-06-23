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Международный Канский видеофестиваль состоится в конце августа

Главная Культура
Красноярск
10:13 23 Июня 2017
искусство, проект, канск, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канске вновь состоится международный видеофестиваль. Мероприятие пройдет с 23 по 27 августа. Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

16-й по счету фестиваль объединит под заголовком «Это фантастика!» четыре своих проекта. В рамках фестиваля пройдут литературный форум «Зазубрина», архитектурный показ малых форм «Сибирский видеокампус» с курсами для молодых режиссеров, а также конкурсные показы видеофестиваля.

Смотры экспериментального кино и видео-арта пройдут на площадке под открытым небом возле драматического театра. Часть программы пройдет в Москве с 31 августа по 2 сентября.

Напомним, в 2016 году из-за отсутствия поддержки властей дирекция фестиваля приняла решение перенести показы в Москву. При этом в Канске прошли только архитектурная и литературная части.

Впервые Международный видеофестиваль в Канске прошел с 2002 года. Мероприятие позиционировалось как площадка для экспериментов, а также противопоставляло себя цензуре и голливудским фильмам.

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