Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС

ПАО «Богучанская ГЭС» приглашает художников Сибири принять участие в творческом пленэре «Богучанская ГЭС глазами художников», посвященном пятой годовщине со дня пуска первых агрегатов станции. В рамках акции, которая пройдет с 20 апреля по 30 октября 2017 года, состоится конкурсный отбор, художественный пленэр, мастер-классы и итоговая выставка изобразительного искусства. Мероприятие проводится при поддержке Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России».

В пленэре могут принять участие художники, оформившие заявку на участие и прошедшие конкурсный отбор. Приглашаются профессиональные художники в возрасте от 18 до 45 лет включительно, проживающие в Сибирском федеральном округе. В I этапе (с 20 апреля по 30 мая) жюри рассмотрит заявки на участие и определит 5 лучших художников. На II этапе (с 26 июня по 2 июля) победители отправятся на Богучанскую ГЭС и будут работать на пленэре. В рамках пленэра участники организуют мастер-класс для детей г. Кодинска. III этап (1 по 30 октября) завершится выставкой работ в Музее художника Бориса Ряузова, где жюри оценит работы и определит победителя.

Темы предлагаемых работ должны быть связаны с Богучанской ГЭС, возобновляемыми источниками энергии, гидроэнергетикой и объявленным в России Годом экологии. Один из посылов: гидроэнергетика – это чистая энергия сибирской воды. Произведения могут быть выполнены в виде произведений живописи или графики.

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте www.boges.ru