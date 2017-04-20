20 апреля
Красноярск
погода +4 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС

Главная Культура
Красноярск
09:29 20 Апреля 2017
творчество, художники, гэс, конкурс, работы
версия для печати Ico_print

ПАО «Богучанская ГЭС» приглашает художников Сибири принять участие в творческом пленэре «Богучанская ГЭС глазами художников», посвященном пятой годовщине со дня пуска первых агрегатов станции. В рамках акции, которая пройдет с 20 апреля по 30 октября 2017 года, состоится конкурсный отбор, художественный пленэр, мастер-классы и итоговая выставка изобразительного искусства. Мероприятие проводится при поддержке Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России».

В пленэре могут принять участие художники, оформившие заявку на участие и прошедшие конкурсный отбор. Приглашаются профессиональные художники в возрасте от 18 до 45 лет включительно, проживающие в Сибирском федеральном округе. В I этапе (с 20 апреля по 30 мая) жюри рассмотрит заявки на участие и определит 5 лучших художников. На II этапе (с 26 июня по 2 июля) победители отправятся на Богучанскую ГЭС и будут работать на пленэре. В рамках пленэра участники организуют мастер-класс для детей г. Кодинска. III этап (1 по 30 октября) завершится выставкой работ в Музее художника Бориса Ряузова, где жюри оценит работы и определит победителя.

Темы предлагаемых работ должны быть связаны с Богучанской ГЭС, возобновляемыми источниками энергии, гидроэнергетикой и объявленным в России Годом экологии. Один из посылов: гидроэнергетика – это чистая энергия сибирской воды. Произведения могут быть выполнены в виде произведений живописи или графики.

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте www.boges.ru

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский ТЮЗ получил две премии «Золотая маска»

Красноярский ТЮЗ получил две премии «Золотая маска»

20 Апреля 2017 г.
Также лауреатом стал театр из Шарыпово
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет международный музыкально-театральный конкурс «Надежда-2017»

В Красноярске пройдет международный музыкально-театральный конкурс «Надежда-2017»

19 Апреля 2017 г.
Конкурс проводится в два тура
Новости Красноярска: Человек, загнанный в клетку, и зверь, выбежавший на свободу

Человек, загнанный в клетку, и зверь, выбежавший на свободу

19 Апреля 2017 г.
«Жена смотрителя зоопарка» – это не слащаво и пошло, это кино, где главным остается рассказ
Новости Красноярска: Дарья Антонюк вошла в пятерку самых ярких победителей «Голоса» в мире

Дарья Антонюк вошла в пятерку самых ярких победителей «Голоса» в мире

19 Апреля 2017 г.
В список также попали певцы из Великобритании, Таиланда, Исландии и Нидерландов
Новости Красноярска: Старый корпус комбайнового завода в Красноярске признали памятником

Старый корпус комбайнового завода в Красноярске признали памятником

19 Апреля 2017 г.
Решение приняли депутаты краевого Заксобрания
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ завоевал 9 наград зонального тура VII корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Ачинский НПЗ завоевал 9 наград зонального тура VII корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

18 Апреля 2017 г.
Гала-концерт с награждением победителей и призеров состоялся в краевом центре
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пьяный красноярец на УАЗе сбил камеру видеофиксации и избил оператора

Пьяный красноярец на УАЗе сбил камеру видеофиксации и избил оператора

17 Апреля 2017 г.
Мужчину поймали «по горячим следам»
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

19 Апреля 2017 г.
6 из 13 образцов не соответствуют установленным нормам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.