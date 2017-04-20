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Красноярский ТЮЗ получил две премии «Золотая маска»

Главная Культура
Красноярск
08:55 20 Апреля 2017
культура, театры, тюз, премия, москва, награда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский театр юного зрителя (ТЮЗ) стал обладателем двух престижных премий «Золотая маска». Церемония вручения наград состоялась 19 апреля в Москве.

Спектакль «Биндюжник и король» в постановке Романа Феодори выиграл сразу в двух номинациях — «Лучший спектакль» и «Работа режиссера». При этом ТЮЗ был номинирован в восьми номинациях, включая лучшую женскую и мужскую роли, а также работу художников.

Кроме того, почетную награду получил артист Шарыповского драматического театра Хольгер Мюнценмайер за лучшую роль второго плана в драме «Жили-были». В этой же номинации был представлен Заполярный театр драмы им. Маяковского (Норильск) со спектаклем «Дядя Ваня».

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Также это театральный фестиваль, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

В минувшем году Красноярский ТЮЗ получил одну из двух специальных премий жюри. Спектакль «Алиsa» был отмечен как «яркий образец спектакля-феерии».

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