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В Красноярске пройдет международный музыкально-театральный конкурс «Надежда-2017»

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Красноярск
11:06 19 Апреля 2017
общество, культура, музыка, фестивали
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С 24 по 28 апреля 2017 года в краевом центре пройдет XI Красноярский международный музыкально-театральный конкурс «Надежда-2017». Основной целью конкурса является выявление и поддержка юных дарований, повышение эффективности и качества подготовки специалистов в сфере культуры, популяризация всех направлений музыкального и театрального искусства.

На участие в конкурсе поступило около 300 заявок из различных регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья. Широко представлены Сибирский регион, Крайний Север, Дальний Восток, Кузбасс, Урал, Алтайский край, Бурятия, Центральная Россия, Монголия, Казахстан, Белоруссия.

Конкурс проводится в два тура. В разных возрастных категориях будут соревноваться представители 3 инструментальных специальностей и чтецы. Наибольшее число заявок подано на номинацию «Народные струнно-щипковые инструменты. Фестивальный раздел включает номинацию «Пластическое воспитание» и «Ансамбли».

Награждение победителей и заключительный концерт лауреатов XI Красноярского международного музыкально-театрального конкурса «Надежда-2017» состоится 28 апреля (пятница) в 19:00 в Большом академическом концертном зале Красноярского государственного института искусств.

Впервые конкурс-фестиваль проводился в 1990 году. Постепенно он расширял границы, становился масштабнее, известнее. С 2001 года конкурс обрёл статус международного. 

Для многих молодых музыкантов «Надежда» ознаменовала начало большого творческого пути. Лауреаты первых конкурсов – известные люди: солистка Красноярского филармонического русского оркестра Вера Макарова (лауреат международных конкурсов, солистка Красноярского филармонического русского оркестра), Андрей Бардин (лауреат международных конкурсов, органист, солист Красноярской филармонии), Римма Бенюмова (многократный лауреат международных конкурсов, трехкратная медалистка «Дельфийских игр», ныне студентка Университета искусств Берлина) и другие.

В 2017 году конкурсные прослушивания пройдут в Учебном театре, Малом, Большом академических концертных залах Красноярского государственного института искусств (КГИИ); в детских музыкальных школах №1 Красноярска, гимназии № 12 «Музыки и театра».

Как всегда, конкурс порадует слушателей разнообразной концертной программой. На открытии конкурса 24 апреля в Большом зале Института искусств выступят лауреаты прежних лет, члены жюри из Монголии и творческие коллективы КГИИ. 26 апреля в сопровождении оркестра народных инструментов КГИИ сольную программу представит народный артист России, профессор, председатель номинации «Народные инструменты» Александр Цыганков (домра, Москва). Наряду с концертами в программе конкурса — мастер-классы известных российских и зарубежных педагогов.

Отметим, конкурс проводится один раз в три года, его учредителями являются Министерство культуры Российской Федерации и Красноярский государственный институт искусств.

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