19 апреля
Красноярск
погода +3 °C
курсы валют
55.98
 
€ 59.61
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Дарья Антонюк вошла в пятерку самых ярких победителей «Голоса» в мире

Главная Культура
Красноярск
10:25 19 Апреля 2017
культура, проект, голос, зеленогорск, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уроженка Зеленогорска Дарья Антонюк вошла в топ-5 самых ярких победителей шоу «Голос» в мире. Рейтинг составлен организаторами проекта. Видеоклип с нарезками выступлений опубликован на видеохостинге YouTube.

В ролике представлены исполнители из Великобритании, Исландии, Таиланда, Голландии и России, выступающие на «слепых прослушиваниях» — отборочном этапе, когда потенциальный наставник сидит к певцу спиной. Практически во всех случаях артист получал полную поддержку зала и наставников.

На этапе отбора Антонюк исполняла песню «This must be love» Дэвида Фостера. Во время исполнения песни к ней повернулись все звездные судьи — Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан и Полина Гагарина. Примечательно, что Агутин принял решение поддержать девушку в последний момент, но именно он стал ее наставником.

Напомним, Антонюк выиграла пятый сезон шоу «Голос», итоги которого были подведены 31 декабря. В финале она обошла Александра Панайотова, Кайрата Примбердиева и Сардора Милано.

Дарья Антонюк родилась 25 января 1996 года в Зеленогорске (Красноярский край). Девушка начала заниматься пением еще в детстве. После окончания зеленогорской школы Антонюк уехала в Москву, где учится в студии МХАТ.

Впервые вокальное телевизионное шоу «Голос» стартовало в эфире «Первого канала» в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.

Видео: официальный канал проекта «Голос» на видеохостинге YouTube

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Человек, загнанный в клетку, и зверь, выбежавший на свободу

Человек, загнанный в клетку, и зверь, выбежавший на свободу

19 Апреля 2017 г.
«Жена смотрителя зоопарка» – это не слащаво и пошло, это кино, где главным остается рассказ
Новости Красноярска: Старый корпус комбайнового завода в Красноярске признали памятником

Старый корпус комбайнового завода в Красноярске признали памятником

19 Апреля 2017 г.
Решение приняли депутаты краевого Заксобрания
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ завоевал 9 наград зонального тура VII корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Ачинский НПЗ завоевал 9 наград зонального тура VII корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

18 Апреля 2017 г.
Гала-концерт с награждением победителей и призеров состоялся в краевом центре
Новости Красноярска: Старинные дома на Горького в центре Красноярска вновь выставлены на торги

Старинные дома на Горького в центре Красноярска вновь выставлены на торги

18 Апреля 2017 г.
Все объекты инвесторам нужно будет приспособить под бизнес
Новости Красноярска: Православные красноярцы празднуют Пасху

Православные красноярцы празднуют Пасху

16 Апреля 2017 г.
Митрополит Пантелеимон совершил Пасхальные богослужения
Новости Красноярска: Ученые из Красноярского края записали песни времен Ивана Грозного

Ученые из Красноярского края записали песни времен Ивана Грозного

14 Апреля 2017 г.
Средневековый фольклор формировался на берегах Ангары
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

14 Апреля 2017 г.
Активисты благодарят всех, кто делал репосты
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

15 Апреля 2017 г.
Самый богатый представитель края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.