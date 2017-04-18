Ачинский НПЗ завоевал 9 наград зонального тура VII корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Гала-концерт с награждением победителей и призеров состоялся в краевом центре. Творческая делегация Ачинского НПЗ, дочернего общества НК «Роснефть», привезла с мероприятия богатый «урожай» наград, треть из которых высшего достоинства. Выступления артистов оценивало звездное жюри: Левон Оганезов, Сергей Мандрик, Влад Топалов.

Большую часть комплиментов от московских экспертов забрали заводские танцоры. Ансамбль «Веселинки» (возрастная категория 13-17 лет) удостоен первого места за народный танец «Летел голубь». Успех повторили воспитанники образцового ансамбля «Элегия» (7-12 лет), представившие эстрадный танец «Мы любим рок-н-ролл». Анна Сапегина (13-17 лет), выступившая с народным танцем «Колыбельная» завоевала диплом второй степени. Аналогичный результат у хореографического ансамбля «Другой уровень» (18 лет и старше) блистательно исполнившего цыганский танец «Пройдись». В старшей возрастной категории с эстрадным танцем «Хулиганки» бронзу завоевала данс-студия «Маска».

Были и те, кто в торжественный вечер дважды поднимались на сцену за наградами. ВИА «Заводской район» за а капельное исполнение народной песни «Из-за острова на стрежень» и хорошо сыгранное «Либер-танго» удостоен дипломов второй степени. Младшие коллеги по номинации «Инструментальный жанр», Андрей Степанов и Анна Стукалова, исполнившие на фортепиано и электрической бас-гитаре «Фантазию», также разместились на второй строчке рейтинга. Впрочем, для дуэта Андрей Степанов и Анна Стукалова, «звездный час» пробил в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (13-17 лет), здесь они забрали главный приз, удивив жюри и публику игрой на бокалах.

Добавим, победители зонального этапа выступят в финале конкурса, который по традиции состоится в Москве, в конце августа.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»