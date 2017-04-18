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Старинные дома на Горького в центре Красноярска вновь выставлены на торги

Главная Культура
Красноярск
08:30 18 Апреля 2017
культура, общество, архитектура, история
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на торги повторно выставлены четыре памятника истории. Инвесторам предлагают восстановить объекты культурного наследия, организовать там бизнес и выкупить.

В один из лотов вошли сразу два памятника регионального значения — по Горького, 11 («Усадьба: дом врача Гланца, в котором с апреля 1920 г. размещалась народная консерватория — первое музыкальное заведение г. Красноярска (дерево), ворота (дерево)», 1910-е гг.) и Горького, 11а («Флигель Королевой Н. М. (кирпич, дерево)», 1904 г.). Площадь зданий составляет 530,5 и 227 кв. м соответственно, к ним прилагается земельный участок площадью более 1,5 тыс. кв. м. Общее состояние здания «недопустимое»: объект не эксплуатировался долгое время, сети отключены, из-за чего началось разрушение.

Начальная цена торгов — 23 млн руб. Новому собственнику необходимо подготовить проект реконструкции до конца текущего года и отремонтировать здание до 31 января 2019 года.

Во второй лот вошли также два здания — по ул. Горького, 13 (Усадьба С. В. Телегина (дерево): флигель, дом жилой», 1910-е гг.) и Горького, 13а, которое, судя по всему, памятником не является. Общая площадь объектов почти 600 кв.м, плюс участок — более 1,5 тыс. кв.м. Начальная цена торгов – 25 млн руб.

В третий лот вошло здание «Усадьба С. В. Телегина (дерево, 1910-е гг): «флигель, дом жилой», на ул. Горького, 15. Начальная цена торгов – 11 млн руб.

Четвертый объект — «Усадьба Некрасова Г. П. (дерево, начало XX в): «дом жилой, ворота», ул. Горького, 17. Общая площадь строения – 468 кв. м, прилегающий участок – 833 кв. м. Начальная цена торгов — 22 млн руб.

Все объекты инвесторам нужно будет приспособить под несколько видов деятельности на выбор: гостиницу, объект торговли, общественного питания, образования, оздоровления, культурного досуга и развлечения, творческие и художественные мастерские, концертные залы (музыкальные салоны) или предприятия бытового обслуживания. Торги намечены на 16 мая.

Ранее руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев рассказывал, что реализация проекта «Исторического квартала» позволит создать под открытым небом в центре города уникальное архитектурное пространство конца XIX — начала XX веков.

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