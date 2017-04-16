Православные красноярцы празднуют Пасху

Сегодня, 16 апреля, православные верующие по всему миру отмечают свой самый важный праздник — Светлое Христово Воскресенье, или Пасху. Как рассказали в пресс-службе красноярской епархии, минувшей ночью в храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил Пасхальные богослужения — Пасхальную заутреню, крестный ход и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста. На богослужении присутствовал губернатор Виктор Толоконский.

За ночным богослужением в храме Рождества Христова пел детско-юношеский духовный хор «София». Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма был совершен крестный ход.

В конце заутрени митрополит Пантелеимон и Виктор Толоконский обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами. Глава региона поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением.

Католическая Пасха или Воскресение Христово — древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник — его дата в каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году и католики и православные христиане празднуют Пасху в один день.

Слово «Пасха» происходит от еврейского «Песах» и дословно переводится как «прохождение мимо», имея значение избавления, перехода от смерти к жизни.

В храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы над смертью.

Фото: пресс-служба красноярской епархии