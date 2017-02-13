Скульптор из Красноярска соорудил вертолеты и фигурки животных из щепок

Художник и скульптор из Красноярска Алексей Мартинс открыл персональную экспозицию «Ментальные дрова» в Москве. Перфомансист создал фигуры и предметы из щепок и обломков досок. На выставке можно увидеть вертолеты, ездовые упряжки, фигурки собак, зайцев и медведей. О скульпторе рассказал обозреватель «Ъ» Дмитрий Буткевич.

По мнению Мартинса, он таким образом изучает «сибирское самосознание». Именно дерево, считает художник, отражает отражает художественные и ментальный архетип Сибири.

«Если вдруг настанет вселенский холод, эти произведения искусства можно использовать по прямому назначению — сжечь и получить тепло», — цитирует газета скульптора.

Добавим, ранее Алексей Мантинс уже получил известность в Красноярске. Он был автором известного проекта «Как рассказать об искусстве сибирскому городу». В марках перфоманса художники два дня работали водителями такси. В качестве оплаты пассажиры слушали во время поездки лекцию о современном искусстве. Все поездки записывались на видео, после чего их представили в рамках специальной программы на Музейной ночи.

Фото: fragmentgallery.com